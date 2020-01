Shawinigan accueille l’audit de performance de la Commission municipale du Québec

La Ville de Shawinigan a annoncé la décision de la Commission municipale du Québec de tenir un mandat de vérification dans sa municipalité. Cet audit de performance doit se dérouler au cours des prochains mois.

Le conseil municipal a adopté le 11 juin 2019 le règlement SH-618 pour mandater la Commission municipale du Québec, afin qu’elle effectue un audit de performance. Ce règlement a été adopté à la suite d'une recommandation de la commission de vérification de la Ville en vertu de l’article 51 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec.