La Mauricie, centre névralgique d'une solidarité régionale

Le candidat néodémocrate et député sortant dans Trois-Rivières, Robert Aubin, a ouvert officiellement les portes de son local électoral, situé au 940 rue Notre-Dame-Centre. Situé au cœur de la ville, l’emplacement favorise l’accessibilité au candidat et à son équipe.

« Véritable ruche électorale, notre emprise sur la rue et nos vitrines invitent les citoyens à joindre l’équipe », a indiqué Robert Aubin.

Un nouveau visage pour RobertAubin.ca

Une interface fluide et actuelle permet de trouver rapidement les propositions politiques qui seront mises de l’avant dans cette campagne électorale soit les enjeux locaux et l’environnement. La justice fiscale et sociale, la nation québécoise ainsi que l’économie de transition trouvent également écho sur cette plateforme.

En plus de trouver facilement l’information, les citoyens peuvent écouter divers balados de vulgarisation politique propre aux préoccupations du candidat. Cette initiative moderne commencée lors de son dernier mandat vise à rendre accessible le discours politique.

« L’enseignant n’est jamais disparu et ce balado me permet de continuer ce travail en vulgarisant la politique fédérale », a déclaré M. Aubin.

Barthélemy Boisguérin pour Saint-Maurice-Champlain

Dans la lignée des Hugo Latulipe et Éric Ferland, les électeurs de Saint-Maurice-Champlain peuvent se réjouir de la nomination d’un autre candidat environnementaliste : Barthélemy Boisguérin. Directeur régional de l’Association des véhicules électriques du Québec pour la Mauricie depuis 2 ans, ses valeurs environnementales et sa vision en développement durable sont au cœur de sa démarche politique. Diplômé du CÉGEP de Shawinigan et de l’UQTR, c’est en Mauricie qu’il a planté ses racines québécoises.

« Les citoyens de Saint-Maurice-Champlain ont à cœur l’environnement, et à ce titre, c’est le NPD qui propose la plateforme la plus audacieuse », a affirmé M. Boisguérin.

Solidarité régionale

La Mauricie compte actuellement deux députés sortants néodémocrates d’expérience ainsi qu’un nouveau candidat partageant la même vision. Additionnant leurs compétences, leurs élections assureront à la région sa pleine reconnaissance sur l’échiquier fédéral.