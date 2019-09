Nicole Morin confirmée comme candidate dans Saint-Maurice—Champlain

La candidature de Nicole Morin dans Saint-Maurice—Champlain en vue des élections du 21 octobre a été confirmée officiellement par le Bloc québécois. Yves-François Blanchet, chef du parti, a salué sa candidate.

« Nicole Morin va avoir du plaisir à parler à la population de la plateforme la plus ambitieuse en matière d’environnement et de création de richesse. Elle s’est fermement engagée à défendre la laïcité de l’État, contrairement aux libéraux et aux autres partis fédéraux qui songent à la contester devant les tribunaux. Elle est la seule qui pourra promettre de défendre sans compromis et exclusivement les intérêts des gens de la Mauricie en tant que députée du Bloc québécois. Elle saura tenir le fort pour nous tous dans cette circonscription où j’ai le bonheur de vivre, et contribuer à relancer le projet de souveraineté du Québec », a déclaré M. Blanchet.

Formée en commerce international, en gestion et en langues, Nicole Morin a un parcours professionnel diversifié incluant des expériences en traduction et transcription, en administration ainsi qu’en commerce international. Elle s’est impliquée dans de nombreuses causes environnementales comme la protection des berges et des milieux humides. Elle était membre active au Comité Vigilance Hydrocarbures de Trois-Rivières, qui s’oppose au projet d’oléoduc Énergie Est. Mme Morin est présidente du Parti Québécois de Maskinongé, parti dont elle était candidate aux dernières élections.