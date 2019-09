Les candidats officiels à l’élection partielle du 6 octobre sont confirmés

Le vendredi 6 septembre, à 16 h 30, a pris fin la période de réception des candidatures pour le poste de conseiller municipal dans le district no 2 La Croche/Couronne rurale à La Tuque dans le cadre de l’élection partielle qui aura lieu le dimanche 6 octobre prochain.

Le président d’élection, M. Jean-Sébastien Poirier, confirme que les trois candidats officiels à cette élection seront : M. René Allard, M. Julien Boisvert et M. René Mercure.

Les électeurs du district no 2 La Croche/Couronne rurale seront donc appelés aux urnes pour choisir leur conseiller municipal qui les représentera au sein du conseil d’agglomération et du conseil municipal de La Tuque. Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 29 septembre et le scrutin aura lieu le dimanche 6 octobre. Les électeurs recevront bientôt à leur domicile les informations pertinentes pour exercer leur droit de vote.

Les citoyens qui désirent de plus amples informations à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection par téléphone au 819 523-8200, poste 2143.