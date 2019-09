Plus de 500 personnes au lancement de campagne de Louis Plamondon

Louis Plamondon a été une nouvelle fois choisi comme candidat du Bloc québécois dans Bécancour—Nicolet—Saurel en vue des élections du 21 octobre prochain, devant plus de 500 militants réunis pour un brunch avec le chef Yves-François Blanchet.

« Ça fait 35 ans que Louis Plamondon se bat pour les gens de Bécancour—Nicolet—Saurel. 35 années de service public loyal, dévoué, mais surtout, efficace! Louis Plamondon est un vrai député de comté qui a toujours mis la population au centre de son action. Plus que jamais, nous avons besoin d’élus de sa trempe pour défendre nos producteurs sous gestion de l’offre, promouvoir le français comme langue commune de tous les Québécois et protéger la laïcité de l’État québécois contre les envies de contestation juridique des autres chefs fédéraux. Ce sera un honneur de poursuivre la route qui nous mène vers l’indépendance du Québec avec un de ses militants les plus aguerris », a déclaré Yves-François Blanchet.

Enseignant en mathématiques, Louis Plamondon a été élu une première fois comme député en 1984, sous la bannière du Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney. Il a quitté ce parti en 1990 dans la foulée de l’échec de l’Accord du lac Meech pour devenir l’un des fondateurs du Bloc québécois, qui a été créé à Sorel-Tracy en 1991. M. Plamondon occupe actuellement les fonctions de président du caucus du Bloc québécois et agit comme porte-parole du parti en matière de transports et d’enjeux concernant les aînés. Au cours du dernier mandat, il a notamment déposé un projet de loi visant à entamer les procédures pour obtenir un rapport d’impôt unique pour les Québécois. Il a notamment contribué à un gain majeur pour le Bloc québécois et pour les aînés du Québec : l’inscription automatique des personnes de 65 ans au Supplément de revenu garanti.