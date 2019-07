Andrew Scheer confirme la candidature de Bruno-Pier Courchesne dans la circonscription de Saint-Maurice–Champlain

C’est avec une grande fierté qu’Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, ainsi qu’Alain Rayes, lieutenant politique pour le Québec, annoncent la candidature de Bruno-Pier Courchesne dans la circonscription fédérale de Saint-Maurice–Champlain, en vue des élections de 2019.

Monsieur Courchesne habite la Mauricie depuis l’âge de 4 ans. Dès sa tendre enfance, il est passionné par le monde des affaires. Cette passion l’amène à débuter ses études universitaires à Kennesaw State University, en banlieue d’Atlanta. C’est à l’Université Concordia qu’il poursuivra ensuite ses études en commerce international et en finances. Il y obtiendra son diplôme en 2017.

Grand sportif, comme étudiant-athlète il a joué au hockey scolaire au Québec, pour ensuite graduer de Proctor Academy, un Prep School américain dans le New Hampshire, où il est fier d’avoir été nommé élève ambassadeur. Grandement impliqué dans la communauté d’Andover, il y a bâti des patinoires pour les jeunes. Dès son retour au Québec, Bruno-Pier devient membre du programme Québec en Forme, un organisme qui fait la promotion des saines habitudes de vie et de l’activité physique chez les jeunes, en plus de donner des cliniques de hockey à Saint- Louis-de-France.

Le jeune candidat possède déjà une vaste expérience dans le milieu des affaires. Il est présentement conseiller en gestion de patrimoine dans une institution financière.

« J’ai toujours été fasciné par les finances et l’économie. Je suis choqué de constater à quel point le gouvernement Trudeau a contribué à nous endetter. Je suis persuadé que le Parti conservateur dirigé par Andrew Scheer va redresser les finances publiques et en laisser plus dans les poches des Canadiennes et des Canadiens », a déclaré le nouveau candidat.

« Je suis fier de l’arrivée de Bruno-Pier dans notre belle et grande équipe. Sa jeunesse, son dynamisme, son expertise en économie et son implication dans le sport sauront convaincre les gens qu’il est le meilleur candidat pour représenter et défendre les intérêts de la population de la circonscription de Saint-Maurice–Champlain au Parlement du Canada », a commenté le lieutenant politique pour le Québec Alain Rayes.

Yves Lévesque, candidat conservateur dans Trois-Rivières a tenu, lui aussi apporter son appui au candidat : « Bruno-Pier sera un excellent candidat dans Saint-Maurice–Champlain. Je le connais depuis de nombreuses années, puisqu’il est un bon ami de mon fils. Je me réjouis de voir un jeune homme déterminé et convaincu comme lui, faire le saut en politique. Il peut compter sur moi pour l’épauler dans sa campagne. »