Les membres de la campagne pour le communautaire craignent pour leur autonomie

Divers secteurs d'activité de l'action communautaire de la région ont rédigé une lettre ouverte adressée au Premier ministre Legault. Ces secteurs veulent rappeler les besoins de leurs organismes, exacerbés dans de nombreux cas par la pandémie, en se joignant à la campagne nationale "Engagez-vous pour le communautaire". La Table régionale des organismes communautaires des organismes en santé et services sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC CQM) agit à titre de représentante régionale des divers secteurs d’activité.

Les secteurs désignés sont la Défense de droits, Éducation populaire, Développement des communautés, Mouvement des femmes, Santé et services sociaux, etc. Voici la lettre ouverte:

« Monsieur Legault,

Aujourd’hui, la campagne "Engagez-vous pour le communautaire" vous écrit pour donner suite à vos remerciements publics et vos préoccupations liées aux personnes les plus vulnérables.

Alors que vous planifiez la sortie de crise, nous tenons à vous rappeler nos préoccupations, pour qu’elles ne tombent pas dans l’oubli et l’indifférence, comme par le passé.

L’importance du financement du communautaire

Bien que la pandémie nous ait démontré le rôle incontournable des groupes communautaires pour notre société, ils demeurent encore sous-financés. Depuis plusieurs années, nous revendiquons un financement adéquat pour réaliser nos missions sans pourtant nous faire entendre. Vous nous avez montré comment vous pouvez mobiliser et opérer des changements en ces temps difficiles.

Vous pourriez ainsi utiliser cette même volonté pour répondre aux besoins financiers de tous les secteurs de l’action communautaire autonome. La pandémie a déjà un énorme impact sur les finances publiques et nous sommes inquiets de ce que l’avenir réserve au financement des organismes. Nous ne voulons pas que le filet social du Québec paie la récession qui s’en vient!

Autonomie menacée

La crise a intensifié plusieurs orientations et politiques gouvernementales déjà existantes, qui menacent l’autonomie des organismes communautaires.

Au cours des derniers mois, nos groupes ont reçu plusieurs pressions pour offrir l’ensemble de leurs services voire plus, alors même que les organismes gouvernementaux étaient fermés. La prestation de services ne doit pas se faire au détriment de nos missions de transformation sociale. Nous regrettons, encore une fois, que la crise ait été un outil pour instrumentaliser le communautaire et renforcer une logique de sous-traitance des services sociaux.

La justice sociale, plus importante que jamais

Nous ne sommes pas égaux devant cette pandémie. À l’instar des autres crises, les plus vulnérables sont touchés de plein fouet. Plusieurs facteurs sont en causes dont entre autres la précarité, l’exclusion sociale et les logements insalubres ou surpeuplés.

Cette vulnérabilité n’est pas naturelle, mais bien le résultat de choix politiques et la solution le sont tout autant! C’est pourquoi la campagne "Engagez-vous" continue de revendiquer des mesures concrètes pour réaliser la justice sociale tel qu’un réinvestissement dans les services publics, les programmes sociaux, des conditions de travail décentes, la lutte contre toute forme d’oppression et des mesures majeures contre la crise environnementale.

À votre tour de vous engager pour le communautaire.

L’urgence que nous vivons doit être l’occasion pour repenser collectivement notre société, afin de mieux protéger les groupes les plus vulnérables, garantir une transition énergétique juste et renforcer le filet social.

Le projet de loi 61 vient encore démontrer combien vos politiques sont éloignées de nos préoccupations et va à l’encontre des principes de démocratie, en centralisant les décisions, en détruisant l’environnement et en réitérant une vision productiviste. Pour ne pas que vous oubliiez vos préoccupations à l’égard des plus vulnérables au plus fort de la pandémie, cet automne, nous vous les rappellerons dans les rues.

Les membres de la campagne "Engagez-vous pour le communautaire " ».