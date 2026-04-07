Disparu depuis le 26 mars
L'homme recherché pour évasion d'une garde légale est retrouvé
Maxime Pelletier, qui était recherché depuis le 26 mars dernier pour évasion d’une garde légale, a finalement été intercepté par les policiers le samedi 4 avril, à Trois-Rivières.
Selon le lieutenant de l’équipe 4 du Service de police de Trois-Rivières, Jean-Patrick Gobeil, M. Pelletier a été reconnu par l’un de leurs agents lors d’une patrouille régulière. Mentionnons que, le 31 mars, l’aide de la population avait été sollicitée pour le retrouver.
On indique que l’intervention s’est bien déroulée et que l’homme a comparu par visioconférence le dimanche 5 avril.
Rappelons que le fugitif purge une peine de 5 mois et 15 jours pour des infractions de harcèlement criminel, de voies de fait et d’introduction par effraction envers son ex-conjointe. Il avait obtenu une permission de sortie d’une ressource en réinsertion sociale, mais n’y est jamais retourné.
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