Quatre arrestations pour trafic de stupéfiants

La Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé ont procédé, aujourd’hui à quatre arrestations, dans le secteur de Trois-Rivières et St-Lin Laurentides à la suite d’une opération relative au trafic de stupéfiants à Trois-Rivières.

Trois hommes âgés de 44, 40 et 51 ans, tous de Trois-Rivières ainsi qu’une femme de 28 ans de St-Lin Laurentindes, ont été arrêtés pour possession de stupéfiants en vue de trafic et l’un d’eux a également été arrêté pour possession d’armes prohibées. Ils ont été rencontrés par les policiers et ils comparaitront aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières.

Rappelons que lors des deux premières phases de perquisitions, les enquêteurs ont saisi plusieurs items dont plus de 5 kg de cocaïne, plus de 9 500 comprimés de méthamphétamines, plus de 35 000$ en argent, plus de 500 grammes de haschisch.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de dogues peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.