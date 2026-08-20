Trois-Rivières et St-Lin Laurentides
Quatre arrestations pour trafic de stupéfiants
La Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé ont procédé, aujourd’hui à quatre arrestations, dans le secteur de Trois-Rivières et St-Lin Laurentides à la suite d’une opération relative au trafic de stupéfiants à Trois-Rivières.
Trois hommes âgés de 44, 40 et 51 ans, tous de Trois-Rivières ainsi qu’une femme de 28 ans de St-Lin Laurentindes, ont été arrêtés pour possession de stupéfiants en vue de trafic et l’un d’eux a également été arrêté pour possession d’armes prohibées. Ils ont été rencontrés par les policiers et ils comparaitront aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières.
Rappelons que lors des deux premières phases de perquisitions, les enquêteurs ont saisi plusieurs items dont plus de 5 kg de cocaïne, plus de 9 500 comprimés de méthamphétamines, plus de 35 000$ en argent, plus de 500 grammes de haschisch.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de dogues peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le «plus vieil innocent jamais acquitté au Canada» obtient une indemnisation
Un Québécois, acquitté en 2024 d'un double meurtre commis il y a plusieurs décennies, a conclu un accord à l'amiable avec la Ville de Montréal et le gouvernement provincial. Claude Paquin avait intenté l'année dernière une action civile devant la Cour supérieure, affirmant que les représentants de la police et de la justice savaient ...LIRE LA SUITE
Un rapport montre que les vols de voitures poursuivent leur tendance à la baisse
Les vols de véhicules continuent d’afficher une tendance à la baisse dans tout le pays, alors que le nombre de vols signalés au cours du premier semestre de 2026 a diminué de 10 % par rapport à la même période l'an dernier, selon un nouveau rapport d'Équité Association. Ce rapport, rédigé par l'organisme à but non lucratif de lutte ...LIRE LA SUITE
Après quatre jours de recherche, l'homme accusé du meurtre de son fils est retrouvé
La Sûreté du Québec a confirmé mercredi avoir retrouvé Philippe Benoît, le père suspecté d'avoir tué son fils de 16 ans à Shawinigan, mettant fin à une chasse à l'homme qui avait débuté dimanche. Les policiers ont procédé à l'arrestation de M. Benoît vers 16h30, près du lac Veillette, à Shawinigan, a indiqué la sergente ...LIRE LA SUITE