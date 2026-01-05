Deux perquisitions concernant du trafic de cocaïne à Trois-Rivières

Secteur des rues St-Denis et de La Vérendrye
Deux perquisitions concernant du trafic de cocaïne à Trois-Rivières
Le 17 décembre, deux perquisitions menées par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières se sont déroulées dans le secteur des rues St-Denis et de La Vérendrye, en lien avec du trafic de cocaïne.
L'enquête avait permis l’émission de mandats d’arrestation et de perquisition. Ces démarches ont permis la saisie de diverses substances illicites, de médicaments sous ordonnance, de drogues de synthèse, ainsi que d’armes et d’équipements reliés au trafic de stupéfiants.
Saisies (total des deux perquisitions)
Au total, les policiers ont saisi notamment : près de 80 grammes de cocaïne, du crack et du GHB, sous forme liquide, une quantité de méthamphétamine, incluant des comprimés et de la poudre, près de 500 comprimés de médicaments sous ordonnance et de drogues de synthèse (incluant notamment clonazépam, oxycodone, Dilaudid, Xanax, ecstasy, Viagra et autres), de l’argent comptant, de l’équipement relié à la transformation et à la distribution de stupéfiants, une arme à feu, des armes et des objets servant à intimider, deux véhicules et de l’équipement de surveillance.
Arrestations
À la suite de l’opération, Anouk Forcier, 31 ans, et Sandra Gauvin, 47 ans, ont été gardées détenues et ont comparu. Elles sont toujours détenues et ont comparu à nouveau le 23 décembre 2025 à la cour du Québec, district de Trois-Rivières, pour la tenue de leur enquête sur remise en liberté.
Un homme de 42 ans a quant à lui été libéré par promesse de comparaître, assortie de conditions.
La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].
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