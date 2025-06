Trois arrestations à la suite d'une perquisition à Trois-Rivières

La Ville de Shawinigan informe que les pompiers du Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) effectuent leurs visites annuelles afin de sensibiliser les citoyens à la prévention des incendies. Plus spécifiquement cette année, les pompiers parcourent les secteurs Lac-à-la-Tortue, Grand-Mère et Shawinigan. Les pompiers, ...