Présence policière accrue pour les vacances de la construction

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) intensifieront leurs interventions sur le réseau routier, les plans d'eaux et les sentiers dès aujourd'hui et jusqu'au 1er août, en prévision des nombreux déplacements à l’occasion du long congé des vacances de la construction.

En raison de la pandémie, un achalandage encore plus important est à prévoir cette année, considérant que la plupart des Québécois passeront leurs vacances à l’intérieur de la province.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances ! » que les policiers interviendront afin de rappeler à tous les vacanciers qu’ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréotouristique tout au long de l’année. En tout temps, sur la route, sur l’eau ou en sentier, ils doivent adopter des comportements sûr afin d’assurer leur sécurité ainsi que celle des autres.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur les routes, mais également dans les sentiers et sur les plans d’eau pour assurer le respect de la réglementation en vigueur. Dans cette optique, la Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leurs activités récréotouristiques favorites. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties en bateau.

La période des vacances de la construction représente le moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est le plus élevé, sachant qu’environ le tiers des Québécoises et Québécois prennent congé durant cette période. L’an dernier, à ce même moment, huit personnes ont perdu la vie dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

Pour suivre de plus près les différentes opérations policières qui se tiendront durant ce long congé, le public est invité à suivre les comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec.