Victimes de la pyrrhotite: leur chemin de croix se termine enfin

Après plus d’une décennie et deux procès, les victimes de la pyrrhotite impliquées dans les démarches judiciaires la Vague-1 recevront sous peu, tous les montants qui leur sont dus. Une grande victoire pour la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite, basée à Trois-Rivières.

Le jugement du procès en appel prononcé le 6 avril dernier, condamnait SNC-Lavalin, la carrière et les bétonnières à rembourser aux victimes tous les dommages et intérêts reliés aux travaux qui ont été réalisés sur leurs propriétés.

Toutefois, au cours des derniers mois, d’importants litiges entre SNC-Lavalin et certains de ses assureurs étaient venu faire obstacle aux versements des sommes dues aux victimes concernées.

Les dossiers des 857 demandeurs clos

En effet, les assureurs concernés avaient déposé des demandes de sursis de paiement à la Cour d’appel du Québec et cette cause avait été entendue le lundi 6 juillet. La juge Dominique Bélanger vient de rendre sa décision en faveur des victimes et les demandes de ces assureurs, ont été rejetées. Les procédures requises pourront donc s’amorcer dans les prochains jours. D’autres assureurs impliqués au dossier, ont déjà amorcé le versement des sommes les concernant.

Pour les victimes, la CAVP et Me Pierre Soucy, cette annonce vient ainsi mettre fin à cette interminable saga et de clore les dossiers de 857 réclamants et pourra aussi servir de référence pour les autres procès à venir.

Ce dénouement vient enfin récompenser plus de onze années d’effort et d’implication des divers administrateurs et bénévoles de la CAVP y ayant contribué et l’immense travail réalisé par Me Pierre Soucy, principal avocat au dossier.



« Cette crise n'est pas terminée »

Alain Gélinas, président de la CAVP, a souligné:« Cette annonce est le résultat d’un long travail d’équipe et nous sommes des plus heureux de penser que toutes les familles concernées pourront enfin retrouver une vie plus normale et passer à autre chose. Ce type de victoire vient tout au moins compenser tous les sacrifices et le travail que nous avons faits depuis 2009, mais notre plus grand plaisir concerne les effets bénéfiques que cela aura sur toutes les familles concernées.»

« Malgré cette annonce, le dossier de la pyrrhotite n’est pas terminé pour autant et la CAVP continue ses actions visant à supporter les autres victimes dont les démarches judiciaires sont à venir, a nuancé Yvon Héroux, coordonnateur à la CAVP. Nous poursuivons aussi toutes nos actions auprès des deux paliers de gouvernement et les organismes concernés. Certes, une grande étape est franchie, mais plusieurs dossiers restent à régler et la crise n’est pas terminée.»

Les prochains procès seront des enjeux majeurs et prioritaires, mais la CAVP demande et exige que les deux paliers de gouvernement répondent rapidement aux différentes demandes qui leur ont été présentées, afin de mettre fin à cette crise le plus tôt possible.

Pour la CAVP et les victimes, il est hors de question qu’une autre décennie soit nécessaire pour régler ce dossier.