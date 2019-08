Thématiques mensuelles : résultats des mois de juin et juillet 2019

En juin dernier, les policiers de la Direction de la police de Trois-Rivières ont porté une attention particulière aux infractions liées aux excès de vitesse.

Ainsi, pas moins de 734 constats furent émis lors des différentes surveillances réalisées. En ce qui concerne les arrestations en matière de capacités de conduire affaiblies, soit par la drogue ou l’alcool, 21 conducteurs ont été arrêtés et devront faire face à la justice.

Pour le mois de juillet, les policiers ont accentué les surveillances auprès des cyclistes et piétons, concernant les comportements à risques. Des opérations se sont déroulées aux abords de la piste cyclable. De ce fait, 15 constats d’infraction furent émis à des piétons et 10 constats à des cyclistes. En ce qui a trait aux arrestations en matière de capacités de conduire affaiblies soit par la drogue ou l’alcool, 15 conducteurs ont été interceptés et devront faire face à la justice.

La thématique pour le mois d’août porte sur les véhicules modifiés, les vitres teintées et la conformité des silencieux.