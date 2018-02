Arrestations et perquisitions en matière de drogues

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé dimanche matin, à plusieurs arrestations ainsi que des perquisitions dans deux chambres d’un hôtel du secteur de Trois-Rivières-Ouest.



À la suite de plaintes concernant des occupants de deux chambres de l’hôtel, les policiers qui se sont rendus sur place ont découvert des stupéfiants ainsi que plusieurs éléments de consommation de drogues. Les patrouilleurs ont procédé à l’arrestation de 5 personnes, soit 3 hommes et 2 femmes tous âgés de 21 à 38 ans. De plus, munis de mandats de perquisition, les policiers ont saisi diverses drogues et comprimés, comme de la cocaïne, du haschisch, des méthamphétamines et des anxiolytiques, de l’argent, du matériel utilisé à des fins de trafic de stupéfiants ainsi que du matériel électronique.



Trois personnes sur les cinq personnes arrêtées ont été libérées par promesse ou sommation. Quant aux deux autres, soit Jean-Guy Émond et Patricia Bellefeuille, ils ont comparu aujourd’hui au Palais de justice de Trois-Rivières sous diverses chefs d’accusation, en lien avec la possession et le trafic de drogues.