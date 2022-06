Philippe Dumas sera candidat du PQ dans Nicolet-Bécancour

Le Parti Québécois de la circonscription de Nicolet-Bécancour annonce que Philippe Dumas sera leur candidat pour les élections provinciales d’octobre 2022, indique le communiqué du PQ.

« Plusieurs ont signifié leur intérêt à représenter le parti dans notre comté, mais Philippe Dumas, présentement directeur du Moulin Michel de Gentilly, s’est démarqué et a rempli tous les critères d’admissibilité du Comité national », précise-t-on.

L’exécutif local a invité M. Dumas à déposer sa candidature au printemps dernier. Une belle surprise pour ce Bécancourois d’origine revenu travailler et s’impliquer dans sa région il y a quelques années.

L’homme de 29 ans a toujours été intéressé par la politique, mais ne prévoyait pas prendre ce rôle actif si tôt. Il a finalement accepté de prendre les couleurs du parti qu’il a toujours supporté après réflexion avec ses proches et amis.

Le candidat, déjà très impliqué dans Nicolet-Bécancour, siège sur les conseils d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du cœur du Québec (vice-président) et de Tourisme Centre-du-Québec.

Il a également cofondé Panier local Nicolet-Bécancour au début de la pandémie dans le but d’aider les producteurs alimentaires à vendre en ligne, stimuler concrètement l’achat local et contribuer à la sécurité alimentaire du territoire.

Suivant ses engagements sociaux, culturels, environnementaux et économiques, M. Dumas fait aujourd’hui le saut en politique active afin d’offrir une nouvelle voix à la circonscription.

« Ce saut en politique, je le fais d’abord parce que j’aime ma région. Je crois dur comme fer en son potentiel, en sa chance de devenir un modèle d’avenir pour le Québec et pour d’autres pays. C’est ce qui a initialement motivé mon retour dans ma région natale et qui motive maintenant ma candidature. Je veux contribuer à cet épanouissement, mais aussi à résoudre des enjeux qui nous touchent actuellement. Donner une voix aux idées déjà existantes dans notre comté et à celles du Parti Québécois dont je porterai fièrement les couleurs », indique Philippe Dumas.