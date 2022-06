Christian Hould devient le nouveau conseiller du district des Montagnes

Lors de la cérémonie de prestation de serment, le lundi 13 juin, le nouveau conseiller du district des Montagnes, Christian Hould, est officiellement entré en fonction, indique les autorités municipales de Shawinigan.

Le tout s’est déroulé sous la direction de la greffière de la Ville, Me Chantal Doucet, en présence de tous les élus municipaux, du directeur général, Me Yves Vincent, et avec des membres de la famille de l’élu.

« Cette dernière étape vient confirmer l’entrée en fonction de monsieur Hould à titre de conseiller », explique la greffière, Me Doucet. « Il est maintenant prêt à entreprendre son mandat et à assumer son rôle pour les quatre prochaines années. »

« Les conseillères et conseillers se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à monsieur Hould au conseil municipal », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Comme nouvel élu, monsieur Hould aura beaucoup de nouvelles choses à apprendre et nous ferons ce qu’il faut pour bien l’accompagner. Il peut compter sur notre collaboration. »

Lors de l’élection partielle du 5 juin 2022, 24,46 % des citoyens du district des Montagnes ont exercé leur droit de vote.