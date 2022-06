Laurent Vézina sera candidat du PQ dans Trois-Rivières

Le Parti Québécois vient d’annoncer sur Facebook la candidature de Laurent Vézina dans Trois-Rivières en vue des élections de l’automne.



On le décrit comme un « homme d’affaires aguerri ayant conduit des projets en Afrique, en Asie et en Amérique latine, Laurent est interpelé par la politique depuis toujours, rappelons qu’il a fait ses études universitaires en sciences politiques et relations internationales ».



Pour le PQ, son expérience fait de lui quelqu’un d’extrêmement bien placé pour démontrer la nécessité pour le Québec d’être à la table des décisions avec les autres dirigeants mondiaux.