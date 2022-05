Pierre-David Tremblay candidat du Parti conservateur du Québec dans Laviolette–Saint-Maurice

Pierre-David Tremblay sera le candidat du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Laviolette–Saint-Maurice, en vue de l’élection générale du 3 octobre 2022.

C’est ce que le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhaime, a annoncé aujourd’hui par voie de communiqué.

Originaire de La Tuque, M. Tremblay a débuté sa carrière à Montréal en tant qu’agent des services correctionnels au provincial en 1982 jusqu’en 1987, année où il est devenu policier au SPVM.

Jusqu’à sa retraite en 2013, M. Tremblay y a œuvré en tant que patrouilleur, enquêteur et sergent-détective. Il fut également activement engagé dans la Fraternité des policiers et policières de Montréal, entre autres comme vice-président exécutif, poste qu’il a occupé pendant 13 ans.

Dans la sphère politique, il a siégé au conseil municipal de La Bostonnais en tant que conseiller et maire de 2015 à 2017 et en tant que maire de La Tuque, de 2017 à 2021.

Pierre-David Tremblay croit que le programme du PCQ et les valeurs qu’il véhicule constituent la meilleure approche afin de s’occuper avec succès des enjeux de la circonscription qu’il entend représenter dès octobre.

« Nous vivons à une époque où les enjeux majeurs auxquels nous devons faire face sont nombreux, que ce soit aux niveaux provincial ou local. Ceux qui me tiennent particulièrement à cœur? L’économie, l’écologie, l’entrepreneuriat. Ils sont bien présents dans le quotidien de mes concitoyens, certains depuis trop longtemps : que l’on pense à la problématique du pont de la route 155 et de l’eau potable à Shawinigan, la création de richesse par l’exploitation des ressources naturelles de notre région, la décentralisation des services, notamment en santé, afin que nous soyons enfin autonomes et libres de gérer nos services d’une façon qui s’accorde avec les besoins réels de notre communauté », conclut M. Tremblay.