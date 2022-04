Deux candidats conservateurs dans la région de Trois-Rivières

Deux candidatures conservatrices en prévisions des élections du 3 octobre dans la région de Trois-Rivières ont été annoncées aujourd’hui par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, souligne le communiqué du parti politique québécois.

Karine Pépin sera candidate dans la circonscription de Trois-Rivières et Serge Noël se présentera dans la circonscription de Maskinongé.

Mme Pépin est infirmière auxiliaire dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans. Engagée dans différents comités paritaires avec son employeur, elle désire s’investir dans le but d’améliorer les conditions de travail de ses collègues. Elle est aussi vice-présidente par intérim pour la région de Trois-Rivières au sein de la FIQ Mauricie-Centre-du-Québec.

« Il faut donner envie aux professionnels de la santé de revenir dans le réseau en leur offrant une vraie conciliation travail / famille. C’est en valorisant l’autonomie des différents titres d’emploi et en ajoutant de meilleures conditions de travail que nous pourrons faire une vraie différence en santé. J’ai fait partie de l’équipe de M. Duhaime afin de construire un plan solide pour l’amélioration de notre système de santé, et je crois être dans la meilleure position pour donner de vrais bons conseils », déclare la nouvelle candidate.

Quant à M. Noël, il a été administrateur de la SADC pendant près de 10 ans, et est l’actuel président de la Chambre de Commerce de la MRC de Maskinongé. Il a œuvré à titre de directeur des ventes pour la station de radio Country Pop 103,1 où il a passé les 10 dernières années de sa carrière.

« Je désire m’engager en politique pour que mes enfants ne subissent plus un remède qui aura été pire que la maladie. Je désire m’impliquer pour représenter tous les gens qui, comme moi, croient qu’il est encore possible que les Québécois soient unis et non divisés. Finalement, je veux représenter les gens de ma circonscription pour que nous ne soyons plus enchaînés à un système de santé qui est lui-même malade », exprime le candidat de Maskinongé.

« L’impressionnante feuille de route des deux candidats démontre qu’ils sont travaillants, dévoués et déterminés. Je leur souhaite la bienvenue dans la grande famille conservatrice! Je suis convaincu que les gens de leur circonscription respective reconnaîtront la femme et l’homme de la situation pour défendre leurs intérêts à Québec », a affirmé M. Duhaime.