Le nouveau député fédéral de Trois-Rivières René Villemure remercie ses concitoyens

Le candidat bloquiste René Villemure, qui a finalement remporté la circonscription de Trois-Rivières devant l’ancien maire de la ville, le conservateur Yves Lévesque par 93 voix d’avance, a tenu à remercier ses concitoyens.

Sur sa page Facebook, M. Villemure a dit merci ce matin à tous les gens qui lui ont accordé leur confiance et qui lui ont permis de devenir le député fédéral de Trois-Rivières.

« C'est une fonction que j'aborde avec un grand honneur et une immense fierté, écrit M. Villemure. Je tiens aussi à rendre fiers de leur député les concitoyens de notre circonscription. Depuis le début de la campagne, j'ai la main tendue et cela se poursuivra. Je serai le député de tous avec ouverture et respect. Encore merci et il me tarde d'entamer mon service public ici à Trois-Rivières, là où j'imagine que mes parents, Trifluviens, seraient plutôt fiers aussi! »