René Villemure délégué par son parti pour un débat national

Le Bloc Québécois a délégué René Villemure, orateur de renom et candidat dans la circonscription de Trois-Rivières, afin de représenter les intérêts des Trifluviens et des Québécois dans le débat national sur les enjeux francophones au Canada.

Cette joute oratoire aura lieu ce soir, 20 heures à l’antenne de RDI et sera rediffusée sur TV5 Monde.

« La francophonie est un sujet qui me tient à cœur; je suis impliqué dans la francophonie depuis nombreuses années. La langue française, c’est notre histoire, notre culture et notre identité. Je suis honoré de représenter les citoyens de Trois-Rivières et de les rendre fiers de leur candidat. Je m’attends à ce que les échanges avec nos amis franco-canadiens soient cordiaux; par contre, certaines discussions pourraient être plus fermes en ce qui concerne les besoins du Québec », indique René Villemure.