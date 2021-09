Pyrrhotite : le NPD s’engage à continuer de supporter les victimes

Le candidat du NPD pour Trois-Rivières, Adis Simidzija et Ruth Ellen Brosseau, candidate du NPD pour Berthier-Maskinongé, s’engagent à porter la voix et les demandes de la Coalition d’aide pour les victimes de la pyrrhotite (CAVP) à Ottawa.

« Les gens en arrachent avec la pandémie, c’est encore plus douloureux pour les victimes de la pyrrhotite. Les libéraux prétendent avoir fait leur part, mais les victimes attendent désespérément plus de soutien financier, explique Adis Simidzija. Les demandes de la Coalition sont tout à fait raisonnables. Nous les appuyons dans leur entièreté et les ferons entendre à Ottawa. »

Hier après-midi, Adis Simidzija et Ruth Ellen Brosseau ont rencontré les gens de la Coalition d’aide pour les victimes de la pyrrhotite. Ils ont discuté de l’évolution du dossier au cours des deux dernières années et des attentes de la CAVP à l’endroit du gouvernement fédéral.

« Dès mes premiers pas à Ottawa, je me suis battue pour défendre les victimes de la pyrrhotite. Nous avons remporté de grandes batailles. Grâce à nos pressions sur le gouvernement fédéral, nous avons réussi à débloquer des sommes de 30 millions de dollars pour les victimes, conclut Ruth Ellen Brosseau. Les libéraux croient qu’ils ont fait leur part. Nous croyons qu’il reste encore du travail à faire. Il est grand temps que la saga de la pyrrhotite soit derrière nous. »

La Coalition a formulé ses attentes à l’endroit du gouvernement fédéral. Elle demande que s’accélère l’avancement des études en cours par la Chaire de recherche de l’Université Laval, que le fédéral débloque un fonds d’aide d’urgence aux victimes d’au moins 50 millions et qu’on étudie la possibilité de prendre en charge les coûts de réparation des maisons restantes en attendant la fin des procédures de la Vague-2.

Si tel scénario n’est pas privilégié par le fédéral, le CAVP demande qu’il contribue activement à la bonification du programme d’aide actuel et qu’il travaille de concert avec le gouvernement du Québec pour résoudre rapidement cette crise sans précédent.

Le NPD poursuivra le travail avec la Coalition afin de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral pour que toutes les victimes soient rapidement dédommagées.