Des nouvelles installations à la fine pointe de la technologie de 2,5 M$ pour Infinition

Cinq ans après un processus de relève couronné de succès, l’entreprise trifluvienne spécialisée dans la conception et la fabrication de radars à effet Doppler et de radars balistiques, Infinition, s’est dotée d’une toute nouvelle usine à la fine pointe de la technologie pour soutenir son importante croissance internationale.

Plus de 2,5 M$ ont été investis pour rénover et équiper les nouvelles installations situées sur la rue des Prairies, dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap.

On y retrouve une salle anéchoïque pleine grandeur, des équipements de mesures haute fréquence, un laboratoire électronique de calibre mondial, une chambre de conditionnement en température permettant de réaliser des tests jusqu’à -73 degrés Celsius et des imprimantes 3D.

« Le réseau de distribution international d’Infinition s’est développé de manière importante au cours des dernières années. Ces investissements nous aideront à passer à un autre niveau et à accroître notre présence sur les marchés internationaux », explique le président de l’entreprise, Guy Desbiens.

Unique au monde, le Labradar développé à Trois-Rivières par Infinition offre aux consommateurs la technologie la plus récente pour mesurer les vélocités de projectiles.

L’entreprise base également sa croissance sur le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

Une vingtaine d’employés travaillent actuellement dans les nouvelles installations d’Infinition.

« L’usine est moderne et conviviale. Elle compte un plancher chauffant et de grandes fenêtres pour plus de luminosité. Je tenais également à aménager une salle de repos confortable, en plus d’une salle d’entraînement, d’un vestiaire et d’une salle de bain avec douche », précise M. Desbiens.