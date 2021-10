2,34 G $ d’investissements et 5541 emplois crées depuis 5 ans à Trois-Rivières

Avec plus de 2,34 milliards $ en investissements, 1009 projets d’affaires réalisés et 5541 emplois créés ou maintenus, Trois-Rivières s’est plus que jamais imposée comme une ville entrepreneuriale au cours des cinq dernières années.

Dans le cadre de son assemblée annuelle tenue exceptionnellement de façon virtuelle, l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières a fait le bilan ce matin de sa Stratégie d’accélération du développement économique 2016- 2020, dont le déploiement a connu un immense succès.

Les différents indicateurs économiques sont d’ailleurs très positifs, confirme le directeur général de l’organisation, Mario De Tilly, alors que la ville a vu sa population s’accroître, tout comme le nombre de citoyens au travail, qui a augmenté de 3000 entre 2016 et 2020.

Le taux de chômage a aussi diminué de 7,1 % à 5 %.

De son côté, le nombre de prestataires de l’aide sociale est passé de 15 200 en 2015 à 11 200 cette année.

Par ailleurs, IDE Trois-Rivières s’est démarquée du côté de son service d’accompagnement aux entreprises en démarrage. Parmi les promoteurs qui ont bénéficié de ses services ainsi que de la Mesure de soutien au travail autonome, 77 % sont toujours en activité après cinq ans, comparativement à 35 % pour l’ensemble des entreprises en démarrage sur le territoire québécois.

Près de 300 nouvelles entreprises ont démarré leurs activités sur le territoire trifluvien au cours de cette période. Trois nouveaux centres d’affaires leur étant destinés ont d’ailleurs ouvert leurs portes dans le rang Saint-Malo, sur la rue Fusey et sur la rue Royale.

Quartier technologique

Parmi les mesures phares du Plan stratégique 2016-2020, on retrouvait la mise en place d’un quartier technologique au centre-ville, qui s’est réalisée avec la création du district entrepreneurial innovant Halo Trois-Rivières, en 2018.

Deux nouveaux programmes d’aide financière ont été créés pour soutenir les entreprises innovantes, soit Mon virage numérique et le Fonds innovation.

Un quartier général a également été aménagé en plein cœur du district afin de faciliter la tenue d’événements et stimuler une culture d’innovation à Trois-Rivières.

Plusieurs projets verront bientôt le jour dans le district, dont le Centre d’innovation agroalimentaire l’Ouvrage et le nouveau centre de recherche de l’UQTR.

Stratégie immobilière

M. De Tilly a profité de l’occasion pour faire une mise à jour de la Stratégie de développement immobilier de son organisation, une mesure phare du plan stratégique 2016-2020.

Depuis 5 ans, le nombre de bâtiments dans le portefeuille est passé de 5 à 15. Ce sont donc 10 friches qui ont été récupérées et reconverties.

Au total, 75 entreprises employant plus de 550 personnes sont aujourd’hui hébergées dans les immeubles appartenant à IDE Trois-Rivières.

« Notre stratégie attire l’attention un peu partout au Québec, puisqu’elle est extrêmement innovante. Plusieurs villes et MRC ont communiqué avec moi pour en savoir plus sur notre modèle, qui consiste à récupérer des friches pour les transformer en espaces clés en main pour des entreprises manufacturières », affirme M. De Tilly.

Alors qu’il prône activement le « découplage », soit une croissance économique qui n’impacte pas notre consommation de ressources et d’énergie, M. De Tilly est fier des initiatives mises de l’avant au cours des dernières années en développement durable.

Il cite entre autres la mise en place du Fonds éclore et du marché volontaire du carbone, l’Airport Carbon Accreditation à l’aéroport et l’ajout de bilans social et environnemental aux promoteurs intéressés à s’installer dans les parcs industriels.

Le créneau des technologies environnementales connaît également une croissance marquée sur le territoire, avec plusieurs entreprises innovantes qui se démarquent à l’international, comme Solucan, Ingenext et Biotechnologies Ulysse.

Tourisme

Autre secteur fort de l’économie trifluvienne, le tourisme a connu une belle progression au cours des dernières années, outre une parenthèse due à la pandémie de COVID-19.

Les produits touristiques majeurs, dont l’Amphithéâtre Cogeco, le FestiVoix, le Grand Prix de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières ont enregistré des hausses d’achalandage impressionnantes de 2016 à 2019.

Le nombre de chambres d’hôtel disponibles a également connu une augmentation constante grâce à des investissements importants, entre autres au Delta Trois-Rivières par Marriott, au Holiday Inn Express et Suites et à l’Hôtel Oui GO!

L’ouverture du Centre d’événements et de congrès interactifs, en 2018, a également redonné des ailes au tourisme d’affaires trifluvien.

Du côté de l’aéroport de Trois-Rivières, le projet d’agrandissement de l’aérogare sur lequel travaille l’équipe d’IDE Trois-Rivières depuis plusieurs années a pris la voie rapide l’été dernier, alors que les différents paliers de gouvernement ont confirmé leur aide financière. Les travaux devraient débuter en 2022, pour une ouverture en 2023.

Projets pour les prochaines années

Plusieurs projets majeurs sont sur la table de travail d’IDE Trois-Rivières pour les prochaines années, ajoute M. De Tilly.

Le développement d’une zone d’innovation, la réhabilitation de sites contaminés, l’organisation d’un événement international en technologies environnementales, l’implantation d’un Centre de commerce mondial et l’accueil de joueurs majeurs dans l’industrie des technologies vertes sont quelques-unes des priorités qui ont été identifiées.

Celles-ci ont été déterminées à la suite de consultations menées auprès de 800 citoyens et entrepreneurs et se retrouvent dans le Plan stratégique 2020-2025 de l’organisation.

M. De Tilly souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à cette assemblée publique virtuelle, dont une quinzaine d’entrepreneurs locaux.

D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont souligné l’ouverture et la collaboration qui se sont renforcées dans le milieu trifluvien au cours des dernières années, ce qui contribue positivement à leur succès.