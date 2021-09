Toujours 60 000 $ accessibles pour soutenir des projets structurants à Trois-Rivières

Des coopératives, des OBNL et des entreprises publiques pourraient bénéficier de subventions intéressantes en déposant d’ici la fin de l’année leurs projets auprès d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Une somme de 60 000 $ est toujours disponible pour 2021 dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie

L’objectif du Fonds est de soutenir le développement, la diversification et les perspectives d’emplois. Il vise également à appuyer les organismes dans l’adaptation de leur modèle d’affaires dans le but d’accroître leurs services et leurs revenus autonomes.

Les projets, quant à eux, devront démontrer des retombées positives pour la qualité de vie des citoyens. L’aide prendra la forme d’une subvention et pourra atteindre 20 000 $ par projet.

Les dépenses admissibles sont les immobilisations, les projets collectifs d’outils d’information, les projets d’études nécessitant une expertise spécifique en vue de préparer un projet structurant, les dépenses reliées à la commercialisation, les salaires et l’achat de technologies, entre autres. Le taux d’aide sera d’un maximum de 80 % de ces coûts.

Plusieurs critères encadreront l’analyse des projets, dont les retombées économiques, le montage financier, la pertinence, la faisabilité et l’expertise des promoteurs.

Pour être admissible, l’organisme doit avoir généré un minimum de 40 % de revenus autonomes au cours du dernier exercice financier ou, dans le cas d’un démarrage, en faire la démonstration dans les prévisions.

Pour prendre connaissance des critères et déposer votre demande, cliquez ici.