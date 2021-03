Un nouvel immeuble de 30 M$ sur le site L’Adresse sur le fleuve

L’entreprise TRIMCO-CMG a annoncé ce lundi le début officiel des travaux de construction de son quatrième immeuble à condos sur le site L’Adresse sur le fleuve, dont elle est propriétaire.

Les travaux de construction de la Tour de la Marina, réalisés par MG Construction, débutent aujourd’hui et la livraison des unités est prévue pour l’automne 2022.

La Tour de la Marina sera un immeuble de huit étages, comprenant 48 unités de condos, dont 23 ont déjà trouvé preneurs.

« L’immeuble sera construit selon les plus hauts standards de l’industrie, soit une construction en béton, en plus d’une fenestration abondante et balcon spacieux. La vue imprenable sur la rivière Saint-Maurice, le fleuve St-Laurent et le Yacht Club en font un site incontournable », soulignent les promoteurs, Guy Boutin et Luc Gagnon, en ajoutant que le projet nécessite un investissement de 30 M$.

Au croisement de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, le site L’Adresse sur le fleuve offre une gamme attrayante d’activités à deux pas de l’Amphithéâtre Cogeco, du Musée Boréalis et près des boutiques, restaurants et cafés du centre-ville de Trois-Rivières.

Nouvelle marina

De plus, au pied de la Tour de la Marina se trouvera le nouveau Yacht Club (nouvelle marina de Trois-Rivières), actuellement en construction, qui ouvrira ses portes en mai prochain. Les quais y seront installés dans les prochaines semaines, pouvant permettre la mise à l’eau des bateaux lorsque la belle saison sera arrivée. Des espaces locatifs à quai sont d’ailleurs disponibles pour les gens intéressés.

Tous les condos de la Tour de la Marina auront quant à eux vue sur les plans d’eau, la rivière St-Maurice et le Fleuve Saint-Laurent, ce qui en fait un immeuble d’habitation des plus exceptionnels dans la région, par son positionnement, tout comme l’immeuble.

La Tour, de 16 étages, le plus haut bâtiment résidentiel de Trois-Rivières, situé à proximité.

« En plus des 48 unités de condos, l’immeuble comprendra des espaces communs, tels qu’une grande piscine intérieure, salle communautaire, salle de conditionnement physique, stationnements intérieurs chauffés et suite pour les visiteurs. Chacune des unités sera également construite et réfléchie avec soin et selon les besoins des clients », précise Hugo Gaillardetz, courtier immobilier responsable du bureau des ventes du quartier

Les condos sont de style contemporain à aire ouverte et profitent d’un accès sécurisé. Ils sont en vente à partir de 255 800 $.

« Cet immeuble de prestige mettra en valeur, une fois de plus, toute la distinction riveraine de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. La Tour de la Marina se bâtit en harmonie avec la vision municipale d’un développement urbain alliant dynamisme et qualité de vie. Notre campagne d’attractivité bat son plein et l’Adresse sur le fleuve est un endroit d’exception pour venir s’établir dans notre ville », souligne Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.