Empire débarquera en Mauricie en 2021

Les amateurs de snowboard et de skateboard de la Mauricie seront heureux d’apprendre qu’Empire, le plus important détaillant canadien de vêtements et d’articles de snowboard et de skateboard, annonce par voie de communiqué qu’il s’installera en Mauricie en 2021 grâce à un partenariat avec la boutique trifluvienne Perigny.

Dès la fin de l’hiver, Perigny deviendra la 10e succursale d’Empire au Québec.

Reconnu pour ses produits liés au skateboard et au streetwear, le commerçant de la rue Barkoff proposera un éventail de plus de 400 marques.

De plus, il offrira de nouveau l’équipement et les articles de snowboard pour toute la famille.

« Un tel partenariat était naturel, explique Phil Grisé, copropriétaire et cofondateur d’Empire. Nos deux organisations fonctionnaient très bien, elles se connaissent depuis longtemps et elles partagent des valeurs communes. Il s’agit vraiment d’une entente gagnante au bénéfice des consommateurs. De plus, dans un contexte d’achat local, nous sommes fiers de réunir deux solides marques de commerce québécoises et francophones. »

« En vertu de cette association, nous donnerons maintenant aux Mauriciens un accès au plus grand choix de produits (équipement, vêtements, accessoires) de snowboard et de skateboard au pays, indique Ben Périgny, copropriétaire de Perigny, une entreprise familiale établie depuis 1982. En plus, ils jouiront d’une toute nouvelle infrastructure, plus fonctionnelle et réinventée. Sans oublier le même service personnalisé auquel ils sont habitués et qui est constamment pensé pour améliorer leur expérience de magasinage. »

La succursale de Trois-Rivières deviendra la 10e du réseau Empire au Québec après celles situées au centre-ville de Montréal, en Montérégie (Brossard, Boucherville), à Terrebonne, Boisbriand, Québec, Vaudreuil, Granby et Bromont. Sans oublier sa boutique en ligne thinkempire.com.