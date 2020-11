Créneau d’excellence Conception et fabrication de machines : Stéphane Champoux devient président

Malgré la pandémie actuelle, le Créneau d’excellence Conception et fabrication de machines continue de mobiliser les entreprises et de favoriser leur collaboration au sein de projets rassembleurs.

Le comité du Créneau vient d’ailleurs de nommer Stéphane Champoux, président du Groupe Mécanitec, à titre de président pour un mandat de deux ans.

Il succède ainsi à Joaquim Blanchette, directeur général et copropriétaire chez Hydrexcel, qui fut président de l’organisation au cours des deux dernières années.

« Le Groupe Mécanitec est un groupe d’entreprises au service de l’industrie lourde canadienne depuis 1930. Par notre division Papillon, nous œuvrons dans la conception et la fabrication d’équipement pour l’industrie lourde. Les activités du Créneau ont donc un lien très étroit avec ce que nous réalisons au quotidien chez Mécanitec. Je suis honoré de pouvoir contribuer à favoriser le rayonnement des entreprises du secteur et de contribuer au développement du Créneau », mentionne le nouveau président qui remercie également M. Blanchette de son implication pour favoriser et promouvoir la collaboration entre les entreprises tout au long de son mandat.

Des projets malgré la pandémie

Cette année, bien que plusieurs entreprises soient au ralenti, le Créneau d’excellence Conception et fabrication de machines n’a pas diminué la cadence.

Le projet de soutien à la gestion des ressources humaines entamé l’an dernier s’est poursuivi, avec des formations ciblées et adaptées pour les entreprises participantes.

L’organisation a également proposé à ses membres un projet sur la cybersécurité. À l’heure où les employés travaillent de plus en plus de la maison, les enjeux relatifs à la sécurité informatique sont plus que jamais présents dans les entreprises.

Ces projets ont bénéficié du soutien financier de la démarche ACCORD qui est menée par les gens d’affaires du secteur et appuyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ainsi que d’autres partenaires financiers, dont Services Québec.

Réseautage

Les différentes activités de réseautage entre les membres se sont aussi poursuivies depuis le printemps dernier, en les adaptant bien entendu aux normes sanitaires en vigueur.

Également, plusieurs actions pour soutenir les entreprises ont été mises en place en collaboration avec les MMCQ et GROUPÉ.

De plus, le Créneau travaille actuellement à revoir sa planification stratégique et à mettre en place des actions pour favoriser la croissance des entreprises lors de la relance économique.

« Nous avions plusieurs événements organisés pour les entreprises au printemps dernier et tout a été annulé. Par contre, nous avons pu poursuivre le réseautage et la collaboration entre les entreprises en adaptant nos moyens de communication. Nous sommes très fiers de constater que l’entraide, le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les entreprises de la région a pu se poursuivre malgré la pandémie », mentionne pour sa part la directrice générale du Créneau d’excellence Conception et fabrication de machines, Nancy Allaire.