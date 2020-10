Taxi Coop: une nouvelle application débarque à Trois-Rivières

À la suite de son assemblée générale annuelle et à quelques jours de l'entrée en vigueur du projet de loi no 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) annonce son soutien à l'application Taxi Coop, qui est maintenant disponible dans plusieurs villes du Québec, notamment à Trois-Rivières.



« Nous sommes très heureux de pouvoir participer à la modernisation de l'industrie du taxi et à faire face aux défis de l'économie numérique. Cette application permettra aux utilisateurs de se commander un taxi de façon rapide et efficace, dans la plupart des régions du Québec. La nouvelle industrie du taxi est en train de naître », lance Serge Lebreux, porte-parole de l'ATRQ.



L'application Taxi Coop est dès maintenant disponible dans les villes de Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Soulanges, Sorel, Vaudreuil-Dorion et Valleyfield. Plusieurs autres villes ou régions s'ajouteront prochainement.



Les personnes qui ont déjà installé l'application n'ont pas à l'installer de nouveau. Les nouveaux utilisateurs peuvent la télécharger sur Google Play ou App Store.



L'application Taxi Coop a été développée dans la région de Québec. Elle est maintenant opérée par Application Taxi Universelle, qui regroupe plusieurs partenaires de l'industrie québécoise du taxi.