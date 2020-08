Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan: une réflexion s’impose

Étant donné les mesures de santé publique liées à la COVID-19, la Ville de Shawinigan et ses partenaires ont pris la décision de revoir l’édition 2020 du Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan.

« Les restrictions liées à la pandémie rendent très difficile la tenue d’un Salon de l’emploi comme nous l’avons connu les dernières années », indique le coordonnateur de l’événement et conseiller en développement économique à la Ville, David Marcouiller. « Maintenant, est-ce qu’une autre formule peut être imaginée ? Est-ce que c’est le bon moment pour tenir un salon de l’emploi ? Nous allons nous requestionner à ce sujet au début de l’automne puisqu’à ce moment, nous aurons une meilleure idée de l’évolution des mesures de santé publique et des impacts de ces mesures sur les entreprises. »

Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan en était à sa septième édition.

L’événement, qui attire plus de 1 000 visiteurs chaque année, permet aux entreprises de Shawinigan de combler des postes, de refaire leur banque de candidatures et de se faire connaître. D’autre part, c’est l’occasion pour les chercheurs d’emplois de la région et de l’extérieur de dénicher des opportunités d’affaires.