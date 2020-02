Pour ses 10 ans, Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec ouvre ses portes

Ce printemps, la station de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec célèbrera les 10 ans de son déménagement en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières! Pour souligner l’occasion, une journée portes ouvertes se tiendra le dimanche 15 mars entre 10h et 16h au 225, rue des Forges.

Il y a 10 ans, Radio-Canada inaugurait un tout nouveau centre de production régional regroupant les artisans de l’information régionale à la radio, à la télé et sur le web. Le 15 mars prochain, toutes sortes d’expériences seront acessibles lors d’une journée portes ouvertes.

L’équipe de Radio-Canada sera sur place de 10h à 16h pour accueillir les personnes intéressées et faire découvrir les métiers et les coulisses de la programmation régionale sur Ici Radio-Canada Première, sur Ici Télé et en ligne.