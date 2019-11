Le Groupe CLR acquiert Novicom Technologies à Lévis

Le Groupe CLR est récemment devenu l’actionnaire majoritaire de l’entreprise de radiocommunication Novicom Technologies située à Lévis. Il s’agit d’une importante acquisition pour le Groupe CLR puisque l’équipe de Novicom jouit d’une excellente réputation au niveau technique tout en ayant une expertise de qualité supérieure dans ce domaine.

Cette acquisition permet aussi à Groupe CLR d’assurer une présence importante dans le marché de Québec, en plus d’augmenter son pouvoir d’intervention et la rapidité de celui-ci chez ses clients des régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, de la Basse-Côte-Nord et du Bas-St-Laurent.

Un "partage des compétences techniques"

« L’acquisition de Novicom Technologies est une excellente nouvelle pour Groupe CLR. En faisant l’acquisition d’une entreprise qui partage des compétences techniques très similaires aux nôtres, nous agrandissons notre grande famille l’esprit en paix. Nous sommes convaincus que l’ensemble des employés de Novicom adhérera rapidement aux valeurs de Groupe CLR et nous sommes très heureux de leur arrivée au sein de notre groupe », souligne Jean-François Ducharme, président-directeur général de Groupe CLR.

Le son de cloche est identique du côté de Novicom. À ce propos, l’entreprise lévisienne se montre très optimiste quant à son avenir au sein de Groupe CLR.

40 ans, 10 adresses et plus de 130 employés

Cette année, Groupe CLR célèbre ses 40 ans. Le groupe, dirigé par Francis Paquin, Louis Paquin et Jean-François Ducharme s’inscrivait déjà comme l’un des leaders au Québec en matière de radiocommunication, et ce, avant même les récents investissements que l’entreprise a faits à Sherbrooke (Communication Plus) et à Lévis (Novicom).

Ceux-ci ont permis à Groupe CLR de poursuivre son expansion tout en conservant les valeurs de l’entreprise dont le fondement est un service personnalisé de grande qualité.

En plus de son siège social situé à Trois-Rivières, Groupe CLR est maintenant présent dans neuf villes du Québec (Montréal, Sherbrooke, Lévis, Gatineau, Mont-Laurier, Victoriaville, Amos, La Tuque et Shawinigan). Concrètement, ce sont donc plus de 130 employés qui unissent quotidiennement leurs forces pour développer des solutions techniques en télécommunication, implanter des systèmes de radiocommunication, opérer une centrale d’appels commerciaux ainsi que la seule centrale 911 privée au Québec.