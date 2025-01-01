Îlot de chaleur d'ATOMIC3
Dévoilement de l’œuvre lumineuse interactive au centre-ville de Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Le centre-ville de Trois-Rivières s’apprête à accueillir Îlot de chaleur, une œuvre interactive signée ATOMIC3, grâce à un partenariat entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières et le Quartier des spectacles international. L’installation sera présentée du 27 novembre 2025 au 11 janvier 2026 au parc portuaire.
Soutenu par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, Volet Créativité numérique dans les espaces publics, cette installation vise à raviver le dynamisme hivernal et à réinventer la façon de vivre la saison froide. Première d’une série d’œuvres qui seront déployées d’ici 2027, Îlot de chaleur marque une étape importante dans la mise en valeur de la créativité québécoise et de l’art numérique au cœur du centre-ville de Trois-Rivières.
Un feu de joie qui prend vie
Conçue par Louis-Xavier Gagnon-Lebrun et Félix Dagenais, co-directeurs artistiques et designers d’ATOMIC3, Îlot de chaleur est une coproduction du Partenariat du Quartier des spectacles et de Montréal en lumière, distribuée par Quartier des spectacles international. Présentée auparavant en Ontario, aux États-Unis et en Chine, l’œuvre poursuit désormais son parcours au centre-ville de Trois-Rivières. La conception sonore est signée Jean-Sébastien Côté, les modules interactifs ont été créés par Benjamin De Leener, la direction technique est assurée par Simon Cloutier, et la coordination lumière et interactivité par Jean-François Piché.
Composée de 220 ampoules incandescentes diffusant une douce chaleur, l’œuvre invite les visiteurs à devenir acteurs du spectacle : leurs pas, leurs mouvements et leur énergie font vibrer les braises et danser les flammes, transformant le site en une expérience lumineuse et sonore vivante et collective.
Pour le Quartier des spectacles international, Îlot de chaleur constitue un modèle de diffusion culturelle où les technologies lumineuses deviennent un puissant vecteur de rayonnement régional dans une ville effervescente comme Trois-Rivières.
« C’est un réel plaisir de collaborer avec Trois-Rivières sur un projet qui rend l’art numérique accessible à tout le monde. Chaque installation qu’on crée devient une occasion de découvrir son centre-ville autrement et de renforcer la fierté locale. Îlot de chaleur ouvre la voie à une série d’œuvres qui suivront, et on espère que cela donnera envie aux gens de revenir au centre-ville et d’en profiter, même en plein hiver. », souligne Abigaëlle Parisé, Chargée de développement et de diffusion au Quartier des spectacles international.
Un moteur pour le dynamisme économique
En attirant les familles, les touristes et les curieux, l’œuvre interactive d’ATOMIC3 contribuera à stimuler l’achalandage et à prolonger la durée des visites au centre-ville. Elle agira également comme un motif de visite additionnel en saison hivernale, soutenant ainsi les commerçants locaux et le dynamisme économique. Appuyé par la Ville de Trois-Rivières, le projet s’inscrit dans une démarche de mise en valeur du cœur urbain et de diversification des activités culturelles hivernales.
« Îlot de chaleur symbolise exactement ce que nous souhaitons pour le centre-ville : un lieu vivant et accueillant, même au cœur de l’hiver. Cette installation agit comme un catalyseur, un point de rencontre entre l’art, la communauté et le commerce local. Elle marque la première étape d’une série d’expériences immersives qui renforceront la vitalité du centre-ville au fil des saisons. », mentionne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières
Une programmation spéciale du temps des fêtes
L’installation Îlot de chaleur sera inaugurée le 27 novembre et présentée au public pour la première fois lors des festivités du Train des Fêtes, les 29 et 30 novembre, au parc portuaire. Dès la fin de semaine suivante, soit les 6 et 7 décembre, 13 et 14 décembre, ainsi que 20 et 21 décembre, un espace public aménagé sera déployé sur le site du parc portuaire comprenant des foyers, du mobilier convivial, des places assises et une ambiance musicale, grâce à la collaboration de l’Amphithéâtre Cogeco. Les visiteurs pourront non seulement admirer l’installation, mais aussi profiter d’un environnement hivernal chaleureux. Juste à côté, la Gare maritime accueillera une programmation gratuite, composée d’une série d’ateliers écoresponsables présentés par Uni-Recycle, ainsi que de diverses activités familiales, incluant notamment les concours de casse-tête présenté par Magasins Lecompte.
Et ce n’est qu’un début
Îlot de chaleur est la première d’une série d’œuvres qui seront présentées au cours des prochaines années. D’ici 2027, d’autres installations viendront prendre le relais pour renouveler l’expérience au fil des saisons. Cette démarche s’inscrit dans le plan directeur du Comité Action Centre-Ville, où l’on retrouve notamment une action visant à accroître l’achalandage en dehors de la saison estivale, particulièrement en saison hivernale.