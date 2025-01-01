Aménagement d’un arbre à suces à la bibliothèque centrale de Bécancour

La bibliothèque centrale de Bécancour a installé, dans sa section jeunesse, un arbre destiné à soutenir les familles et les tout-petits dans la délicate étape de l'abandon de la suce.

Cette initiative se déroule dans le cadre de la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits, du 17 au 23 novembre. On explique que l’arbre à suces cadre parfaitement dans le rôle de la bibliothèque, qui se veut un lieu de soutien et d’accompagnement pour les familles, au-delà de l’accès aux livres. Elle offre un espace bienveillant où les tout-petits et leurs parents peuvent vivre ensemble une étape importante de leur développement.

Déroulement

Ainsi, les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir accrocher leur suce à l’arbre. En échange de ce geste symbolique, ils reçoivent une jolie peluche en souvenir de leur courage et de leur passage à cette nouvelle étape.

Pour accompagner les familles dans cette transition, la bibliothèque propose également une sélection de livres qui abordent le thème de la séparation avec la suce, afin d’offrir des ressources adaptées et rassurantes.

Cela a été rendu possible grâce à la collaboration de l’équipe d’horticulture, qui a déniché l’arbre parfait, et de l’équipe des bâtiments, qui a assuré une installation sécuritaire au plafond de la section jeunesse.