Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

10e édition de la Grande semaine des tout-petits

Aménagement d’un arbre à suces à la bibliothèque centrale de Bécancour

durée 10h17
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La bibliothèque centrale de Bécancour a installé, dans sa section jeunesse, un arbre destiné à soutenir les familles et les tout-petits dans la délicate étape de l'abandon de la suce. 

Cette initiative se déroule dans le cadre de la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits,  du 17 au 23 novembre. On explique que l’arbre à suces cadre parfaitement dans le rôle de la bibliothèque, qui se veut un lieu de soutien et d’accompagnement pour les familles, au-delà de l’accès aux livres. Elle offre un espace bienveillant où les tout-petits et leurs parents peuvent vivre ensemble une étape importante de leur développement.

Déroulement

Ainsi, les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir accrocher leur suce à l’arbre. En échange de ce geste symbolique, ils reçoivent une jolie peluche en souvenir de leur courage et de leur passage à cette nouvelle étape. 

Pour accompagner les familles dans cette transition, la bibliothèque propose également une sélection de livres qui abordent le thème de la séparation avec la suce, afin d’offrir des ressources adaptées et rassurantes.

Cela a été rendu possible grâce à la collaboration de l’équipe d’horticulture, qui a déniché l’arbre parfait, et de l’équipe des bâtiments, qui a assuré une installation sécuritaire au plafond de la section jeunesse.

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Train des Fêtes arrive au centre-ville de Trois-Rivières

Publié le 13 novembre 2025

Le Train des Fêtes arrive au centre-ville de Trois-Rivières

Les 29 et 30 novembre, la fin de semaine du Train des Fêtes fait son retour au centre-ville de Trois-Rivières, offrant aux visiteurs une ambiance chaleureuse, des illuminations féériques et des activités festives pour toute la famille. La programmation a été officiellement annoncée et plusieurs activités pour petits et grands sont prévues au ...

LIRE LA SUITE
Le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l’Énergie le 29 novembre

Publié le 11 novembre 2025

Le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l’Énergie le 29 novembre

Le samedi 29 novembre, la population est invitée à venir découvrir les artisans locaux durant le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. C'est une belle occasion pour trouver des cadeaux fabriqués par l'un des 26 exposants présents. On indique qu'il s'agit d'un marché à échelle humaine où l'on a le temps de discuter de démarche et de ...

LIRE LA SUITE
Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Publié le 30 octobre 2025

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Les enfants québécois seront parmi les plus nombreux à passer l’Halloween au Canada, mais leurs parents seront les moins nombreux à distribuer des friandises et dépenseront moins à cet effet que les autres Canadiens. Les provinces atlantiques sont toutefois les championnes toutes catégories quand vient le temps de célébrer l’Halloween. Un ...

LIRE LA SUITE