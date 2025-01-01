Les 29 et 30 novembre
Le Train des Fêtes arrive au centre-ville de Trois-Rivières
Le parc portuaire se métamorphosera en un véritable décor des Fêtes. On y retrouvera le grand sapin illuminé.
Les 29 et 30 novembre, le centre-ville s’animera à nouveau pour le week-end du Train des Fêtes.
Le Père Noël fera son arrivée à bord du Renne-o-bus, le tout nouvel autobus féérique de la STTR illuminé de plus de 2 500 lumières multicolores et décoré à l’effigie de Rudolph.
Par Salle des nouvelles
Les 29 et 30 novembre, la fin de semaine du Train des Fêtes fait son retour au centre-ville de Trois-Rivières, offrant aux visiteurs une ambiance chaleureuse, des illuminations féériques et des activités festives pour toute la famille.
La programmation a été officiellement annoncée et plusieurs activités pour petits et grands sont prévues au courant de ces deux jours féériques. Des nouveautés sont également ajoutées pour cette année.
Programmation
Samedi dès 11h30, rendez-vous au parc portuaire pour une prestation haute en énergie signée Aérobin, qui fera bouger et danser la foule jusqu’à 12h30. À 13h15, Les Petits Chanteurs prendront le relais avec une prestation mettant à l’honneur un répertoire festif des Fêtes. Puis, à 14h30, la scène sera cédée à la pétillante Colette Piroüette, en fée des étoiles pour l’occasion, qui animera ensuite le site tout l’après-midi.
Le Train des Fêtes des Chemins de fer Québec-Gatineau fera son arrivée spectaculaire à 16h30 à la croisée des rues des Forges et du Fleuve. Les visiteurs pourront l’admirer tout au long de la rue du Fleuve alors qu’il fera son entrée par les grilles du Port de Trois-Rivières pour se stationner devant le grand sapin au parc portuaire. À bord, le Père Noël et la Mère Noël feront leur arrivée féérique animée par Stéphane Beaulac du 94.7 Rouge, suivie d’une lecture de conte de Noël sur la scène.
La soirée se poursuivra dans une ambiance festive avec le DJ Pete William de 17h30 à 19h, avant de laisser place au chansonnier P.A. Lemay, dont la musique québécoise réchauffera les cœurs de 19h à 20h30.
Le lendemain, les festivités débuteront dès 11h avec les mascottes de Mascottes en Fête. Le Grinch, Stitch et Angel offriront un spectacle sur scène avant d’aller à la rencontre des enfants dans la foule tout au long de l’après-midi.
Les amateurs de quiz seront ensuite ravis de mettre leurs connaissances générales à l’épreuve lors du quiz TTMC, animé par le Randolph Pub Ludique de Trois-Rivières, de 13h30 à 14h30.
Enfin, la fée des étoiles Colette Piroüette sera présente sur le site à partir de 13h30 pour émerveiller petits et grands.
Le Renne-o-bus au centre-ville
Grande nouveauté cette année : le Père Noël fera son arrivée dimanche à 15 h 30 à bord du Renne-o-bus, le tout nouvel autobus féérique de la STTR illuminé de plus de 2 500 lumières multicolores et décoré à l’effigie de Rudolph. Cet autobus magique partira de la rue Hart, empruntera la rue des Forges et se dirigera vers le parc portuaire. Les visiteurs pourront également visiter l’autobus de 11 h à 17 h, samedi et dimanche, dans la zone familiale.
« La STTR est fière de participer à la magie du temps des Fêtes en offrant à la population une expérience unique et lumineuse. Le Renne-o-bus symbolise parfaitement notre volonté de rapprocher les gens et de faire rayonner l’esprit festif dans toute la ville. C’est un privilège pour notre équipe de contribuer à cette belle célébration au cœur du centre-ville », souligne Charles- Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR).
Après ce moment magique, le Père Noël conviera les enfants à un conte de Noël pour clore ce week-end féérique.
Le parc portuaire s’illumine
L’édition 2025 prendra une nouvelle ampleur avec le double de superficie au parc portuaire, grâce à la collaboration de Satir Productions, partenaire technique de l’événement, et de l’Amphithéâtre Cogeco, partenaire de l’aménagement du site.
Le parc portuaire se métamorphosera en un véritable décor des Fêtes. On y retrouvera le grand sapin illuminé, la forêt lumineuse d’Uni-Recycle, ainsi qu’une vaste aire de jeux familiale composée des jeux gonflables, des jeux d’adresse et un parcours à obstacles. Une zone réconfortante, présentée par le Port de Trois-Rivières, offrira des foyers chaleureux, des espaces de détente avec places assises, ainsi que des concessions alimentaires sur place. Les visiteurs pourront y déguster les menus gourmands de restaurateurs du centre-ville, notamment Le Bette, Le Torré par le Temps d’une Pinte et Poke et Ramen-moi.
Une nouveauté lumineuse fera également son apparition au cœur du site cette année, une création inédite qui ajoutera une touche d’émerveillement à l’expérience du Train des Fêtes et illuminera le centre-ville d’une manière totalement nouvelle.
« Le Train des Fêtes, c’est une fin de semaine magique où tout le centre-ville s’anime et s’illumine. C’est l’occasion parfaite de venir faire un tour, de profiter de l’ambiance et de redécouvrir vos commerces préférés dans un décor féérique », souligne Rachel Hébert, présidente de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières.
Le centre-ville, destination incontournable pour Noël
Les visiteurs pourront également profiter de la boutique éphémère des Fêtes, située au 1185 rue Hart, ainsi que de la boutique en ligne du centre-ville, où il sera possible de se procurer de magnifiques paniers cadeaux composés de produits coups de cœur des commerçants locaux.
À l’arrière de la boutique se cache un décor féerique qui accueillera, les vendredis 21 novembre, 5 et 12 décembre, de 17h à 21h, des séances photo de 15 minutes spécialement réservées aux familles accompagnées de leurs animaux. Chiens, chats, lapins et autres petits compagnons y seront les bienvenus.