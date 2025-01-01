Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Présence de 26 exposants

Le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l’Énergie le 29 novembre

durée 10h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le samedi 29 novembre, la population est invitée à venir découvrir les artisans locaux durant le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.

C'est une belle occasion pour trouver des cadeaux fabriqués par l'un des 26 exposants présents. On indique qu'il s'agit d'un marché à échelle humaine où l'on a le temps de discuter de démarche et de procédés de fabrication : technique de préparation, points de tricot, secret de confection ou simplement nouvelle tendance. 

Quel que soit le kiosque, les visiteurs trouveront des idées originales pour leurs emplettes de Noël, agrémentées par les mots et les histoires échangés.

Les heures d’ouverture du salon sont de 10 h à 16 h. Il est situé dans l’église au 350, rue Principale à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. L'entrée est libre et gratuite pour tous.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Publié le 30 octobre 2025

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Les enfants québécois seront parmi les plus nombreux à passer l’Halloween au Canada, mais leurs parents seront les moins nombreux à distribuer des friandises et dépenseront moins à cet effet que les autres Canadiens. Les provinces atlantiques sont toutefois les championnes toutes catégories quand vient le temps de célébrer l’Halloween. Un ...

LIRE LA SUITE
Bécancour rappelle les règles de sécurité pour le soir de l'Halloween

Publié le 28 octobre 2025

Bécancour rappelle les règles de sécurité pour le soir de l'Halloween

Ce vendredi 31 octobre, plusieurs petits monstres et autres petits êtres costumés défileront dans les rues de Bécancour à l'occasion de la récolte de bonbons d'Halloween. Pour assurer que cette soirée festive le demeure, la Ville tient à rappeler les comportements sécuritaires à adopter. Pour assurer la sécurité des petits et des grands, il est ...

LIRE LA SUITE
La Ville de Bécancour célèbre aujourd'hui ses 60 ans

Publié le 17 octobre 2025

La Ville de Bécancour célèbre aujourd'hui ses 60 ans

Aujourd’hui, la Ville de Bécancour souligne officiellement son 60e anniversaire de fondation. Créée le 17 octobre 1965 par la fusion de onze villages et paroisses, Bécancour s’est rapidement imposée comme une municipalité dynamique, à la fois industrielle, agricole et culturelle. Soixante ans plus tard, la Ville compte sur une communauté vivante ...

LIRE LA SUITE