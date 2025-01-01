Le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l’Énergie le 29 novembre

Le samedi 29 novembre, la population est invitée à venir découvrir les artisans locaux durant le Marché de Noël de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.

C'est une belle occasion pour trouver des cadeaux fabriqués par l'un des 26 exposants présents. On indique qu'il s'agit d'un marché à échelle humaine où l'on a le temps de discuter de démarche et de procédés de fabrication : technique de préparation, points de tricot, secret de confection ou simplement nouvelle tendance.

Quel que soit le kiosque, les visiteurs trouveront des idées originales pour leurs emplettes de Noël, agrémentées par les mots et les histoires échangés.

Les heures d’ouverture du salon sont de 10 h à 16 h. Il est situé dans l’église au 350, rue Principale à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. L'entrée est libre et gratuite pour tous.

