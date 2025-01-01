Inauguration de signatures lumineuses et de mobilier urbain à Shawinigan

La Ville de Shawinigan a inauguré de nouvelles pièces de mobilier urbain et des signatures lumineuses au centre-ville. Le parcours débute sur l’escalier de l’avenue Willow, pour se terminer sous la plus grande structure située à la Place du marché.

Ces ajouts visent à rendre le centre-ville encore plus accueillant, attractif et distinctif pour les citoyens, les visiteurs et les commerçants. Ce sont plus de 600 000 $ qui ont été investis pour ce projet, un montant qui s’inscrit dans le cadre du plan global de dynamisation, financé par une enveloppe budgétaire de 800 000 $ octroyée en 2022 par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Ce programme vise à soutenir la relance et la vitalité des centres-villes du Québec après la pandémie.

« Des aménagements comme ceux-ci contribuent à rendre le centre-ville attractif pour les visiteurs. Dans un centre-ville, tout est relié. Les commerces et les espaces attirent les gens, qui, eux, attirent les commerces » , souligne Michel Angers, maire de la Ville de Shawinigan

Une vision artistique inspirée de l’identité de Shawinigan

En écho à la nouvelle identité graphique développée par Shawinigan, Mirari a développé virages, cette signature lumineuse est un emblème urbain qui sert de guide à travers le centre-ville. Sa présence se module au gré de la luminosité ambiante.

« De jour, ses tracés fluides et élégants découpent l’espace. Une fois la nuit tombée, le geste lumineux dynamise tout le quartier. Le fil ponctue le paysage d’une présence lumineuse organique et chaleureuse, évoquant tout autant la force de l’eau que l’énergie créatrice. Il y a un côté festif et expressif dans cette intervention, qui évoque le geste de dessiner dans les airs avec un bâton embrasé », explique Thomas Payette, directeur de création et cofondateur chez Mirari.

Des mesures de relance qui ont changé le décor

Depuis 2022, cette enveloppe budgétaire a permis la mise en œuvre de plusieurs projets, dont : l’installation de la signature « À Shawi » au parc des Vétérans, des améliorations locatives pour appuyer l’implantation et la modernisation de commerces, des actions d’embellissement et de mise en valeur des espaces publics et la mise en place d’initiatives de concertation pour soutenir les commerçants et renforcer l’attractivité du centre-ville.