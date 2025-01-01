Une murale sur le vivre-ensemble à l'école secondaire des Pionniers

L’organisme Piliers Verts et l’école secondaire des Pionniers ont inauguré à la cafétéria de l’école, une murale sur le vivre-ensemble et la diversité culturelle.

Coordonné et accompagné par l’organisme Piliers Verts, en partenariat avec l’école secondaire des Pionniers, au printemps et au début de l’été 2025, ce projet d’art mural, d’une trentaine de pieds de large par une dizaine de pieds de haut, a été réalisé par une vingtaine d’élèves de l’école provenant de différents horizons. Le processus de recherche-discussions-création a permis aux personnes participantes de réfléchir et d’échanger sur plusieurs enjeux liés aux défis du vivre-ensemble, du respect des différences et de la diversité culturelle perçus non comme une menace, mais comme une richesse et une source de fierté. Près de 100 croquis individuels, en équipe et collectifs ont été réalisés par les élèves pour en arriver au dessin final de la murale.

Dans le cadre du projet, les jeunes participants, en collaboration avec des artistes accompagnateurs de la région, ont démontré la capacité de l’art à créer du lien et du sens. En plus de démocratiser l’art, le projet a permis aux élèves de prendre conscience de l’importance de construire une culture de la démocratie respectueuse des différences culturelles, linguistiques et spirituelles.

Pour Florie Grenier, élève participante et responsable de la réalisation d’une capsule vidéo sur la démarche de création, le projet a été l’occasion d’être en lien, d’échanger et de créer avec des personnes qu’elle croisait dans l’école sans les connaître. « J’ai eu la joie de découvrir des jeunes pleins de créativité, avec lesquels j’ai pu partager et mettre en action mon rêve d’un monde plus juste et fraternel grâce à la création artistique collective ».

L’œuvre souhaite interpeller les élèves ainsi que le personnel de l’école secondaire des Pionniers sur l’importance de reconnaître la valeur unique de chaque personne et de chaque culture pour une cohabitation harmonieuse où toutes et tous peuvent s’épanouir dans le respect de leurs différences et de leur culture. L’école est un territoire commun à partager, où il importe de coexister avec respect et dignité.

À l’heure où les enjeux migratoires font couler beaucoup d’encre et où l’on note une montée du racisme systémique un peu partout sur la planète, ce projet d’art mural novateur vise à favoriser une plus grande acceptation des différences, un meilleur vivre-ensemble et la valorisation de la richesse de la diversité culturelle dans notre communauté régionale.

Une plaque explicative accompagne l’œuvre murale et nomme les élèves, les intervenants et les artistes participants. La capsule vidéo du processus créatif peut être visionnée sur la page YouTube de l’organisme Piliers Verts.

Élèves participants :

Laurie Bouchard, Maxence Chatry, Sophia De Ugarte, Élyna Fidèle, Warren-Philippe Flamand, Ivan Alexander Galeano Molano, Kevin Leonardo Galeano Molano, Marco Antonio Garcia Torres, Florie Grenier, Jeanne Grenier, Matéo Grenier, Andrew Héroux, Esperance Kubwimana, Maxance Lacerte, Rose Lauzière, Zaïra Molina-Perrin, Dariana Molano-Campos, Aubine Noudjoudene, Alex Pedneault

Intervenant scolaire responsable :

Étienne Lebrun, animateur de développement personnel et d’engagement communautaire

Coordination du projet :

Richard Grenier (Piliers Verts)

Artiste et médiateur culturel responsable :

Javier Escamilla

Artistes collaboratrices :

Cyndie Lemay, Noémie Veillette et Juliana Escamilla