Une projection sur l'histoire et l'identité dans le parc des Papetiers

La Ville de Shawinigan inaugure le projet Histoires et identités – Espaces illuminés au parc des Papetiers du secteur Grand-Mère. Cette expérience numérique, réalisée grâce à la collaboration et à l’expertise des Studios Bain de minuit, offre aux spectateurs un décor unique où le numérique et les jeux de lumière redonnent vie à une histoire passée et récente. Le site tout entier devient une œuvre vivante.

« En 2018, lors d’une visite à Shanghai en Chine, j’ai vu un site qui m’a ébloui. On présentait une projection sur une tour et il y avait plusieurs éléments illuminés. Aujourd’hui, c’est ce rêve qui devient réalité, chez nous. Le chemin pour y arriver n’a pas été de tout repos, mais nous avons maintenant un site unique, un événement signature qui parle de nous et des rencontres qui jalonnent notre histoire », raconte le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Au cœur de l’expérience, un court-métrage poétique d’une quinzaine de minutes est projeté sur les trois façades de la tour d’observation. Conçue à partir de conversations avec l’artiste atikamekw Jacques Newashish et narré par Lise- Yolande Awashish, cette œuvre numérique, nommée Territoire mémoires, pourra être visionnée gratuitement du jeudi au samedi, jusqu’à la fin de semaine de l’Action de grâce.

« Territoire Mémoires témoigne du savoir-faire de Bain de Minuit : concevoir, produire et intégrer une expérience inédite à partir d’une infrastructure existante. L’installation comprend plusieurs centaines de lumières animées, 25 haut-parleurs et l’ambiance sonore spatialisée », explique le cofondateur et producteur de Bain de Minuit, Stéphane Turner.

« Le territoire parle lorsqu’on prend le temps de l’écouter. Avec Territoire Mémoires, nous le laissons raconter ses strates, de la forêt ancienne aux métamorphoses industrielles, pour mieux imaginer ce qui vient », renchérit la directrice de la création de Bain de minuit, Ruby-Maude Rioux.

Budget et échéancier

Le contrat avec Les Studios Bain de Minuit au parc des Papetiers est de 536 150 $. Il s’inscrit à l’intérieur d’une enveloppe totale de 3 383 571 M$ dont fait partie le projet « Signature Innovation » intitulé « Histoires et identités – espaces illuminés ».

Ce projet a reçu une subvention du Fonds régions et ruralités (FRR volet 3) de 1 405 010 $. Aussi, un montant de 500 000 $ provient de l’enveloppe de Québec « COVID-19 » de soutien aux MRC, pour la production de concepts artistiques innovants.

Coût total du projetQuant à la contribution de la Ville, elle provient d’un montant de 200 000 $ initialement alloué à Culture Shawinigan, d’un montant de 200 000 $ initialement alloué à la Cité de l’énergie et d’un montant de 250 000 $ venant du FRR volet 2. Elle est complétée par un montant de 500 000 $ venant du surplus financier et d’un montant de 328 561 $ pour compenser des dépenses jugées non admissibles au programme du FRR volet 3.

« Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet d’envergure. C’est grâce à la mobilisation de nombreux acteurs – nos équipes municipales, les créateurs de Bain de minuit, les entrepreneurs sur le chantier et bien d’autres partenaires – que nous pouvons offrir à la population une œuvre artistique de grande qualité. Chacun, à sa manière, a apporté son savoir-faire et sa fierté », conclut le maire.