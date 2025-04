Une exposition temporaire des étudiants du Collège Marie-de-l’Incarnation

Jusqu'au 25 mai, la population est invitée à venir découvrir au Musée des Ursulines de Trois-Rivières l'exposition temporaire d'élèves du Collège Marie-de-l'Incarnation.

Sous le nom, En Noir et en Couleur!, les oeuvres ont été réalisées par les élèves de 6e année de la classe de madame Marie-Ève.

Au cours de l’année scolaire, les élèves ont travaillé sur différents projets présentés. Pour chaque thématique, un travail de recherche a été effectué pour accompagner le sujet artistique choisi. On y retrouve six thématiques et deux œuvres collaboratives.

Le but de cette exposition est de présenter l’impact du noir sur les couleurs, sous ces différentes thématiques.

Les œuvres exposées ont été choisies par les élèves. Ils ont dû respectivement sélectionner leurs trois œuvres favorites parmi tous les projets qu’ils ont réalisés durant l’année.

Les œuvres se trouvent dans la galerie Le Réfectoire ! Pour connaître les tarifs et les horaires vous pouvez aller sur le site Internet du Musée des Ursulines de Trois-Rivières.