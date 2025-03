Bibliothèque de Bécancour : Des revues numériques maintenant disponibles

Depuis quelques semaines, les usagers des bibliothèques de la Ville de Bécancour peuvent maintenant accéder à une foule de revues en format numérique. L’arrivée de Biblimag au sein du réseau des bibliothèques de Bécancour permet aux abonnés d’avoir accès à près de 9 000 revues, plus de 220 titres en français, quelque 90 titres québécois, plus de 4 500 titres anglophones et environ 4 200 titres en d’autres langues (italien, grec, espagnol, etc.).

Par le biais de cette nouvelle ressource, les usagers pourront donc consulter gratuitement, par exemple, des titres-phares québécois (Ricardo, VERO, Je cuisine, Châtelaine, L’Actualité, Camping Caravaning, etc.), des magazines jeunesse BAYARD JEUNESSE (Les Débrouillards, Les Explorateurs, Curium, Owl, Chirp, Chickadee), les revues à potins québécoises (Allo Vedettes, Histoire de Vie, Biographie, etc.), les publications de l'éditeur québécois Orinha Média (Nature sauvage, KMag et Géo Plein Air), les titres populaires de magazines américains (Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, GQ, Esquire, Elle US, Men’s Health, Women’s Health, Vogue, etc.), des revues de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP), les journaux britanniques les plus populaires, et plus encore !

Mentionnons qu’en cas de difficulté lors du téléchargement de leur première revue numérique, les usagers sont invités à contacter l’équipe de la bibliothèque centrale pour obtenir le soutien technique nécessaire.

Retour de la Grainothèque

Forte du succès rencontré lors des trois premières éditions, la Grainothèque fait son retour tant attendu pour une quatrième année consécutive à la bibliothèque centrale de Bécancour. Avis aux jardiniers : il est déjà temps de planifier vos semis et préparer votre jardin pour la saison à venir.

Le concept est simple : les citoyens doivent apporter leurs excédents de semences, choisir celles dont ils ont réellement besoin et laisser ce qui pourrait être utile à d'autres amateurs de jardinage. Une variété abondante issue des récoltes de 2024 est actuellement disponible.

La Grainothèque fonctionne sur le principe de l'échange libre-service ; tout en permettant à chacun de se servir, il est crucial de contribuer en retour. Afin de prévenir le gaspillage, les jardiniers sont priés de ne prélever que les graines qu'ils peuvent réellement cultiver, en pensant aux autres membres de la communauté qui souhaitent bénéficier de ce service d'échange. Des petits sachets écologiques, confectionnés à partir de papier récupéré, sont mis à disposition des participants pour qu'ils puissent prélever la quantité de semences nécessaire.