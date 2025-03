Bécancour sonde sa population en matière culturelle

Au cours des prochains mois, la Ville de Bécancour souhaite se doter de sa première politique culturelle, qui servira de fondements aux futures initiatives et actions à déployer en matière culturelle pour les prochaines années. L’opinion de la population est donc essentielle pour bâtir une ville qui place la culture au cœur de son développement et de son identité.

Les Bécancourois sont ainsi invités à répondre à un sondage en ligne afin de connaître leurs habitudes de participation culturelle, mais aussi dans le but de recueillir leurs attentes, leurs besoins et leurs idées. Concrètement, l’objectif de la Ville est d'offrir un environnement culturel qui correspond aux aspirations de sa population en termes de vie culturelle.

Par ailleurs, la politique culturelle aura comme but de façonner une vision claire, inspirante et collective de l’avenir culturel de Bécancour et de se prévaloir d’une identité culturelle forte favorisant un environnement culturel dynamique, et ce, au bénéfice de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

La création de cette politique culturelle permettra de rendre la culture accessible pour tous, en plus de renforcer le lien social et soutenir la diversité artistique. Il s’agit d'un outil stratégique pour enrichir la vie collective et contribuer à l'attractivité et à la prospérité du territoire.

Le questionnaire est accessible en ligne jusqu’au 4 avril prochain.