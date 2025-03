Trois-Rivières à Table : Une 10e édition record

Du 12 au 23 mars aura lieu pour une dixième année l'évènement gastronomique Trois-Rivières à Table. Un total de 20 restaurateurs et 22 producteurs offriront la chance aux citoyens de découvrir la diversité et la richesse du terroir mauricien.

Organisé par la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières, les participants pourront déguster des tables d'hôte de 3 et 4 services au coût de 54 $, issues d'une collaboration entre les producteurs et restaurateurs.

Pour cet anniversaire, des nouveautés ont été mises en place. Un grand concours offre aux participants la chance de remporter plus de 35 prix en partageant leur expérience culinaire après chaque repas. Pour participer, il leur suffit d’évaluer leur repas en ligne, d’attribuer une note à leur expérience et de joindre une photo de leur facture. À la fin de l’événement, plus de 35 prix seront tirés parmi les participants. Ce concours vise également à mettre en lumière le travail des restaurateurs et des producteurs locaux en dévoilant le maillage gagnant de l’année 2025, récompensant ainsi un restaurateur et deux producteurs s’étant démarqués.

Le site web officiel de Trois-Rivières à Table a fait l’objet d’une refonte complète , avec plusieurs améliorations majeures. Il est désormais possible de réserver directement dans les restaurants participants, de consulter des fiches plus détaillées sur les restaurateurs et producteurs, et de découvrir une toute nouvelle section dédiée au grand concours.

Pour renforcer son lien avec le public, Trois-Rivières à Table lance ses propres pages Facebook et Instagram : Trois-Rivières à table et troisrivieres_a_table.

De plus, en réponse à une demande grandissante, certains restaurateurs, dont Le Bette et Le Rouge Vin, offriront des options végétariennes spécialement conçues pour l’événement.

Dix ans d’évolution et de passion culinaire

Depuis sa création, Trois-Rivières à Table a connu une croissance remarquable, s’imposant comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie. L’événement a su répondre aux besoins des restaurateurs en leur offrant une plateforme pour mettre en valeur leur créativité et leur savoir-faire. Même en période de pandémie, l’événement s’est adapté en proposant une édition pour emporter, permettant ainsi aux restaurateurs de poursuivre leur mission et aux clients de savourer l’expérience directement à leur domicile. Cette initiative a renforcé le lien entre la communauté et sa scène culinaire locale.

Au fil des ans, Trois-Rivières à Table est devenu bien plus qu’un simple événement : c’est une véritable vitrine du talent régional et des produits d’ici.

Témoignages : l’événement vu par ceux qui le font vivre

Simon Lemire, chef-propriétaire du restaurant L’ÉPI : « Trois-Rivières à Table est un beau défi pour nous, car il nous pousse à créer des menus inspirés directement par les producteurs locaux. Cela nous permet d’explorer de nouvelles façons de travailler les produits, tout en offrant aux clients une expérience accessible qui leur donne envie de découvrir notre restaurant. »

Pierre-Jean Beaudoin, propriétaire du Brasier 1908 : « Cet événement nous permet non seulement de faire rayonner la restauration mauricienne, mais aussi d’attirer une clientèle de l’extérieur qui découvre les produits locaux à travers nos plats. Pour moi, c’est un réel moteur de collaboration et de mise en valeur du terroir québécois. »

Alain Rivard – Producteur, Le Temps d’une Pinte et Le Torré : « Trois-Rivières à Table est une occasion unique de mettre en avant nos produits et de les faire découvrir à un plus large public. Grâce à cet événement, nous tissons des liens précieux avec les restaurateurs et explorons de nouvelles façons d’intégrer nos ingrédients dans leurs créations. Cette collaboration met aussi en lumière le travail des artisans et rappelle l’importance de soutenir les producteurs locaux qui façonnent l’identité culinaire de la Mauricie »

Bianka Lefebvre, foodie et adepte de l’événement : « J’attends Trois-Rivières à table avec impatience chaque année! Je ne vais pas souvent au restaurant au quotidien, mais pour cet événement, je me fais un plaisir d’en découvrir plusieurs. Ce qui le distingue, c’est la créativité des plats : les saveurs me surprennent à chaque fois, et l’expérience culinaire est toujours exceptionnelle. J’adore cet événement! »

Rachel Hébert, présidente de la SDC du centre-ville, souligne l’importance de cet événement pour l’économie locale : « En mettant en valeur les producteurs et les restaurateurs d’ici, Trois-Rivières à Table démontre à quel point l’achat local peut être une expérience gastronomique mémorable. Nous invitons la population à en profiter pleinement et à partager leur amour des saveurs mauriciennes ! » Elle rappelle également à quel point consommer localement est un geste économique fort : chaque dollar dépensé ici profite à la communauté.

Restaurateurs participants

Aqua, La Distillerie Mariana, L’Auberge du Lac St- Pierre, Le Bette, Le Bistro l’Ancêtre, Le Brasier 1908, Le Buck, Le Carlito (Salon de Jeux), Le Castel 1954, Les Contrebandiers, Le Grill, Le Mezcal, Le Poivre Noir, Le Pot Papilles et Cocktails, Le Renard, Le Rouge Vin, Le Temps d’une pinte, L’Épi buvette de quartier, Sushizo, La Maison de débauche.

Producteurs participants

Bisons Beaufort, Distillerie Mariana, Ferme Croteau, Ferme Galyco, Ferme récréative Caza et Alpagas, La chope à miel, La Ferme du loup, La Manne à menoum, Lapin de St-Tite, Les Bou d’ail, Les Fumés des monts, Les Jardins de la pointe, Le Rieur Sanglier, Ma Cabane en ville, Microbrasserie Le Temps d’une pinte, Monsieur Champignons, Multi-ferme, Projet Bleu Ferme, Saint-Poulet, Le Torré Café sur roues, Ferme verger d’or.