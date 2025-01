La Fête des semences de Nicolet revient le 1er février

La Fête des semences de Nicolet, un événement pour les amateurs de jardinage, les producteurs locaux et les passionnés d’agriculture écologique, revient cette année pour une nouvelle édition. Le rassemblement se tient le samedi 1er février 2025 à l’école Jean-Nicolet, de 10 h à 16 h.

L’édition précédente, qui a attiré plus de 1000 visiteurs, a confirmé l’engouement de la communauté pour cet événement unique en son genre. Cette année, les organisateurs prévoient une programmation encore plus diversifiée et enrichissante, incluant des conférences, des ateliers pratiques et une foire de semences mettant en vedette des semenciers locaux et régionaux.

Une occasion de célébrer la biodiversité et l’autonomie alimentaire

La Fête des semences offre une plateforme pour sensibiliser le public à l’importance de la biodiversité et de l’agriculture durable. Elle permet également aux visiteurs de se procurer des semences de qualité, adaptées à notre climat, tout en soutenant les producteurs locaux.

La Foire aux semences présente plus de 20 exposants, semenciers et artisans locaux. Il y a des conférences présentées par différents experts qui partageront leurs connaissances sur le jardinage écologique, la préservation des semences et bien plus.

Des ateliers pratiques, faire vos propres semis, entretenir vos plantes et récolter vos graines. Et des activités ludiques pour les enfants pour les sensibiliser sur l’importance de l’agriculture et de l’écologie.

L'évènement est complètement gratuit, mais les contributions volontaires sont acceptés pour aider à la préparation de la prochaine édition.