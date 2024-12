Trois artistes de la région s'impliquent auprès d'écoles secondaires

L'organisation du FestiVoix a lancé le projet À portée de main, qui a permis à trois écoles secondaires de la région d'accueillir des artistes locaux qui ont animé plusieurs ateliers auprès des jeunes pour développer leur créativité et les encourager à poursuivre leur cheminement scolaire.

Un total de 15 ateliers de création gratuits ont été offerts tout au long de l'automne. À l’école Champagnat de La Tuque, les élèves ont découvert l’art de l’écriture avec Baptiste Prud’homme. À l’école Avenues-Nouvelles de Trois-Rivières, ils ont exploré l’univers du DJing avec Dicklee. Enfin, à l’école du Rocher de Shawinigan, le groupe Les Frères Lemay les a initiés à la création musicale. Au total, plus de 30 élèves ont pris part aux ateliers.

Ces ateliers ont permis aux jeunes de s’initier à différentes pratiques artistiques tout en valorisant l’apprentissage des arts, de la langue française et en mettant l’accent sur l’importance de la persévérance scolaire. Ils ont donné lieu à de très beaux moments de partage et de complicité entre les participants et les artistes.

À titre de récompense pour leur implication et leur persévérance, le FestiVoix a offert des billets gratuits pour ses festivals (FestiVoix ou ArtikFest) à l’ensemble des élèves qui ont poursuivi le processus jusqu’à la fin. Certains étudiants seront également invités à présenter leurs créations et démontrer leurs talents dans la cadre du Gala Reconnaissance de la TREM le 13 juin prochain.