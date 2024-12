Un franc succès pour la première édition de l’Écla-Temps Des Fêtes

Le samedi 7 décembre, des centaines de personnes se sont rassemblées au coeur du parc Pie-XII à Trois-Rivières, pour la première édition de l’Écla-Temps Des Fête, organisée par l'organisme Uni-Recycle.

Lors de cet événement, un total de 200 Chromebook a été tiré. De plus, les participants ont pu assister à l’illumination du parc pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes.

C’est l’initiative d’Olivier St-Hilaire, employé depuis quelques années chez Uni-Recycle, qui a été la source principale d’inspiration quant à la création de l’événement pour rassembler la communauté. « C'est mon amour de Noël qui m'a poussé à vouloir redonner plus de lumières de Noël dans la ville. Il y a 6 mois, nous avons demandé aux citoyens de Trois-Rivières de déposer leurs guirlandes lumineuses qu’ils ne voulaient plus chez Uni-Recycle. Tout ça pour les récupérer, les réparer si besoin. C’est toute l’équipe d’Uni-Recycle qui a participé à ce projet et à cet événement, merci à eux. » , indique Olivier St-Hilaire, employé chez Uni-Recycle et cerveau du projet de lumières de Noël

Durant le mois de décembre, la population de Trois-Rivières était invitée à laisser leurs guirlandes défectueuses et fonctionnelles dans la boîte laissée à cet effet devant les locaux d’Uni-Recycle. Grâce aux généreux dons, Olivier a été en mesure d’accumuler près d’un kilomètre de guirlande de Noël afin de décorer le parc Pie-XII. Plusieurs soirées ont été nécessaires pour qu’Olivier et son équipe de bénévoles finissent d’installer les lumières dans le parc. Juste avant d’illuminer l’événement, Olivier a pris la parole pour expliquer le but de son projet : « Depuis quelque temps, je vois de moins en moins de maisons décorées et de lumières de Noël, alors j’ai voulu faire une différence en installant des lumières dans le parc pour mettre de la vie et de la joie durant le temps des Fêtes. » ajoute-t'il.

Tout était aligné pour que les gens passent une soirée mémorable : des tours de calèche, des repas chauds du Bon Citoyen (les aliments déshydratés), des breuvages chauds de La Torré offerts par Uni-Recycle, de l’animation, de la musique, des maquillages, des jeux, un foodtruck, des endroits pour se réchauffés et la présence du Père Noël.

Il est important de préciser que l’événement et le projet d’Olivier n’auraient sûrement pas vu le jour sans la précieuse aide des employés du plateau de travail chez Uni-Recycle, la présence des bénévoles durant l’événement et l’implication de tous dans le projet. Uni-Recycle est fier d’avoir pu répandre la joie durant le temps des Fêtes en organisant cet événement illuminé et en redonnant à la communauté de Trois-Rivières. « La vision d’Olivier concordait à 100% avec les valeurs d’Uni-Recycle, alors c’est sûr qu’on a tout de suite embarqué dans son projet de lumières avec lui. » , dit Philippe Gignac, Président Directeur général chez Uni-Recycle.

Évidemment, après un franc succès comme celui-ci, Uni-Recycle considère renouveler cette formule l’année prochaine, et peut-être pour les prochaines années.