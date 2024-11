Le Festival Générations de Nicolet s'associe avec le Collège Notre-Dame-de-l’Assomption

Le Festival Générations de Nicolet se déplace sur les terrains du Collège Notre-Dame-de-l'Assomption (CNDA). Ce nouveau partenariat permettra de recevoir plus de 30 000 festivaliers et se trouve seulement à 500 mètres du site précédent. Il combine accessibilité et engagement communautaire en permettant aux résidents locaux de s’y rendre à pied ou à vélo.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat, véritablement gagnant-gagnant. Cette annonce marque la première étape d’un parcours qui nous conduira vers de futures annonces tout aussi importantes. Notre vision a toujours été de faire de ce festival un événement phare de notre région, et l’espace mis à disposition constitue la pierre angulaire qui nous permettra de concrétiser cette ambition. » indique Mikaël St-Cyr, directeur général, Éco-Événements.

« Combiner la beauté du site du CNDA à l’effet wow du Festival Générations qui en sera à sa troisième édition va certainement propulser l’événement à de nouveaux sommets. Éco-événements joue véritablement dans la cour des grands et le prouve encore une fois en se dotant d’un site à la hauteur de ses ambitions. Avec la prévente qui débute ce jeudi, je suis convaincue que la population de Nicolet, des environs et de tout le Québec répondra présente pour Générations » souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

« Accueillir le Festival Générations, un événement d’envergure, sur les terrains du CNDA est une immense fierté pour notre institution. Cet événement reflète les valeurs de bienveillance, de dépassement et de collaboration qui animent notre collège. Nous sommes honorés de contribuer au dynamisme de notre région tout en créant des occasions de rassemblement intergénérationnel et de mise en lumière des talents d’ici et de l’international. » précise Mylène Proulx, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (CNDA).

À propos du Festival Générations

Complet deux années consécutives, le Festival Générations s’est imposé comme un événement phare grâce à son expérience unique alliant musique, arts visuels et engagement écoresponsable.