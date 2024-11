Défilé du Père Noël de Shawinigan : modification du lieu des activités

Le vendredi 20 décembre, un spectacle de musique ancienne et traditionnelle aura lieu Chez Mel & Nico Autour d'un café à Saint-Élie-de-Caxton, afin de célébrer le Solstice d'hiver. Les portes ouvriront à 18 h 30, et il sera possible de commander à boire et manger jusqu'à 19 h 45, puis le spectacle Au coeur du vent de CARAVANE est attendu pour ...