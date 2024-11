Exposition de l'artiste Jean-Philippe Fortin à La Galerie Berthelet

L'artiste peintre contemporain Jean-Philippe Fortin expose, jusqu'au 1er décembre, ces oeuvres à la Galerie Berthelet. Le vernissage a lieu aujourd'hui entre 16 h et 20 h.

Cette exposition, exclusive à cette galerie, mettra à l'honneur une quinzaine de tableaux de grand format. Les œuvres Fortin sont prisées par les collectionneurs, les passionnés de design et d’architecture, mais aussi prisées pour les projets commerciaux ou la création d'espaces personnalisés et inusités.

Les réflexions derrière cette collection : la puissance et la beauté des paysages nordiques du Québec, où le fleuve Saint-Laurent rencontre les forêts boréales. À travers des œuvres texturées et immersives, Fortin explore la relation entre la nature et le climat, tout en offrant une réflexion sur la préservation des écosystèmes québécois et en allant chercher l'émotion et la réflexion des gens par l'intensité des couleurs et la profondeur des créations.

Reconnu entre autres pour son souhait constant d'offrir au public une expérience artistique relevée et surtout vivante, l’artiste suggère à ses invités d’explorer ses œuvres avec les lunettes 3D, permettant ainsi de comprendre le cheminement créatif et la profondeur des œuvres

Jean-Philippe Fortin, artiste peintre canadien né en 1980 à Saint-Georges de Beauce, a un parcours inspiré par son père artiste. Son travail reflète une profonde sensibilité liée à la nature, à l’actualité et à l’art avec un grand A. Influencé par des maîtres comme Pollock, Riopelle et Borduas, Fortin crée un équilibre entre abstraction et tradition, mêlant contrôle géométrique et lâcher-prise, dialogue et recueil, réflexion et émotions. Sa quête d'authenticité et d'innovation fait de lui une figure marquante de la scène artistique contemporaine par la création des ponts entre les générations.